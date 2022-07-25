Windows 11'de kullanıcıları çılgına çeviren hata!

Kullanıcıların son dönemde yavaş yavaş benimsediği, bununla birlikte kullanım istatistiklerini de artırmaya başlayan Windows 11, yeni bir sorunla gündemde. Microsoft, yapmış olduğu açıklamada son yayınlanan toplu güncellemenin bazı kullanıcıları çılgına çevirecek bir hataya neden olduğunu doğruladı. Yazılım devi, sorunu vakit kaybetmeden düzelttiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.

KB5014668 güncellemesi Windows 11 Başlat menüsünü bozdu

Microsoft, Windows 11 için düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlıyor ve daha kararlı bir hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor. Ancak bazen bu hamleler ters tepebiliyor ve sürümde halihazırda düzgün bir şekilde çalışan işlevleri bozabiliyor. Kısa süre önce de bunun yeni bir örneği yaşandı.

Microsoft'un son yayınladığı KB5014668 yaması bazı sistemlerde Başlat menüsünü bozdu. Windows tuşu ve tıklama dahil hiçbir şeye tepki vermedi. Kısacası güncelleme sonrası kullanıcılar ne yaparlarla yapsınlar çalışmadı.

Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor!

Microsoft, konuyla ilgili şikayet bildirimlerinin gelmesinin ardından zaman kaybetmeden Redmond tabanlı Known Issue Rollback (Bilinen Sorunları Geri Alma) düzeltmesiyle ilgili sorunu düzeltti. Ayrıca şirket, cihazı yeniden başlatmanın geçici çözümün daha hızlı uygulanmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Şirket, yapmış olduğu düzeltmenin ardından sorunun tüm kullanıcılarda ortadan kalktığını söylüyor. Aynı zamanda hatadan az sayıda bilgisayarın etkinlendiğini de sözlerine ekledi. Yazılım devi, yakında Ağustos 2022 yamasının kullanıma sunacak. -9 Ağustos- Bu güncelleme, daha çok işletim sistemindeki sorunları çözmeye odaklanacak.

Windows 11 sistem gereksinimleri