Windows 11'de Haritalar ve Filmler & TV Uygulamaları Kaldırılıyor

Microsoft, Windows 11 ile alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Şirket, Windows Haritalar ve Filmler & TV uygulamalarını artık işletim sistemine otomatik olarak yüklemeyecek. Ancak kullanıcılar Microsoft Store'dan uygulamaları indirebilecek.

Microsoft, Windows 11 ile alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Bir süre önce yayınlanan 23H2 ile yapay zeka destekli Copilot asistanını dağıtıma çıkaran şirket, şimdi de iki popüler uygulamayı Windows 11'den kaldırıyor.

Windows Haritalar ve Filmler & TV uygulamaları önceden yüklenmeyecek

Microsoft, Windows 11'e önceden yüklenmiş uygulamaların sayısını azaltmak için yeni adımlar attı. Insider Canary'de yayınlanan 25987 numaralı yapıdan itibaren, Windows Haritalar ve Filmler & TV uygulamaları artık işletim sistemine otomatik olarak yüklenmeyecek.

Eski sürümlerden yükseltme yapan kullanıcılar bu uygulamaların kaldırıldığını görmeyecek. Ancak yeni bir cihaza Windows 11 yükleyenler Haritalar ve Filmler & TV uygulamalarını almayacak. İsteyen kullanıcıların Microsoft Store'dan uygulamaları indirebileceğini de unutmamak lazım.

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Microsoft bu değişiklik için bir neden sunmadı. Ancak nispeten az kullanılan uygulamaların önceden yüklü olarak gelmemesi, işletim sisteminin kapladığı alanı azaltabilir. Bu durum ise yeni kullanıcıların deneyimini basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Söz konusu iki uygulama aslında depolamada çok az yer kaplıyor. Bu nedenle donanım gereksinimleri üzerinde çok az etkisi olması muhtemel. Ancak Microsoft'un, az kullanılan uygulamaların sayısını azaltmak istediğini belirtmek gerekiyor.

Teknoloji devi, uygulamaların tamamen kullanımdan kaldırılmadığının altını çizdi. Bu uygulamalar hala Microsoft Store'da ücretsiz olarak erişime açık durumda. Dolayısıyla kurulum sonrasında Haritalar ve Filmler & TV uygulamasını edinebilirsiniz.

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