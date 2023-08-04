Windows 11'de Cortana Uygulaması Kaldırılıyor

Microsoft, Windows 11'de Cortana uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. Cortana, bu yılın sonunda bağımsız bir uygulama olarak kullanımdan kaldırılacak. Uygulamanın yerini Windows Copilot alacak.

Kullanıcıların Windows 11'de nadiren kullandığı stok uygulamaların bir listesi olsaydı, Cortana uygulaması muhtemelen en üst noktaya yakın olurdu. Neyse ki Microsoft, Windows 11'de bağımsız Cortana uygulamasını sonlandırıyor. Çıktığı zamandan bu yana beklediği ilgiyi alamayan uygulamanın fişi çekilecek. Cortana kaldırılıyor.

Cortana sonunda kaldırılıyor

Microsoft, Cortana'nın bu yılın sonlarında Windows 11'de bağımsız bir uygulama olarak varlığını sona erdireceğini doğruladı. Şimdi, iki ay sonra Microsoft, Cortana uygulamasını Microsoft Store'daki bir güncelleme aracılığıyla kullanımdan kaldırıyor. Ancak, şimdilik yalnızca Dev ve Canary kanallarında çalışan Windows Insider'lar güncellemeyi alıyor.

Sonuç olarak Cortana, önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla diğer Insider Kanallarında çalışmayı bırakacak ve sonunda bu ayın sonunda herkes için çalışmayı bırakacak. Uygulamanın, muhtemelen bu yılın Eylül veya Ekim aylarında çıkacak olan Windows 11 23H2 güncellemesine dahil edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik halen sürüyor.

Güncellemeyi tamamladıktan sonra uygulamayı açmalarının ardından kullanıcılar, "Windows'ta Cortana'nın bağımsız bir uygulama olarak kullanımdan kaldırıldığını" belirten bir karşılama mesajıyla karşılanacak. Mesajın hemen altında, bu değişikliğin kullanıcıları nasıl etkileyeceğini açıklayan Microsoft destek sayfasına yönlendiren bir Daha Fazla Bilgi Edin düğmesi yer alacak.

Windows 11, oyuncuların beklediği özelliği alıyor!

Microsoft tarafından açıklandığı gibi, değişiklik yalnızca Windows'taki Cortana'yı etkiliyor. Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams ekranı ve Microsoft Teams Rooms üzerindeki Cortana, elbette Microsoft bu sürümleri de kaldırmaya karar verene kadar var olmaya devam edecek. Cortana'nın yerini ise Windows Copilot uygulamasının alması bekleniyor.

Microsoft'un Cortana'sı, 2014 yılında Windows Phone 8.1'de büyük bir giriş yaptı, ancak şirketin onu neredeyse her yerde desteklemesine rağmen piyasaya tutunmayı başaramadı. Siri, Amazon Alexa ve Google Assistant gibi rakip dijital asistanlarla rekabet edemedi. Microsoft'un yeni Windows güncellemesiyle bu uygulamayı yayından kaldırmasının sebebi de şüphesiz bunlardır.

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