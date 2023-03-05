Windows 11'de bir sorun daha!

Microsoft, geçtiğimiz hafta yeni bir Windows 11 güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme Bing Chat bağlantılarına erişim özelliği ve Snipping Tool üzerinden ekran kaydı alabilme gibi yeniliklerle geldi. Bunların yanında cihazların daha verimli çalışmasını sağlayacak bazı güç modu tavsiyeleri de güncellemeye dahil. Ancak bazı kullanıcılar bu güncelleme ardından takvim ve mail uygulamasına girişte "Windows 11 takvimi çöküyor" geri bildiriminde bulundu.

Takvim uygulaması çöküyor şikayeti!

Günümüzde birçok kullanıcı Windows 11 mail uygulamasını kullanıyor. Mail, takvimle birlikte çalışabildiği için önceden mail saati kurmak gibi hayatı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Ancak son güncellemeyi cihazlarına indiren kullanıcılar için hayat zorlaşıyor gibi görünüyor.

Sorunu Windows'a bildiren kullanıcıların neredeyse hepsi aynı şeyi söylüyor:

"Takvim uygulaması, başlat menüsünden veya Mail uygulamasından açıldığında Windows 11 çöküyor. Konuyla alakalı olarak hepimiz Microsoft'a bildirimde bulunduk bir çözüm bekliyoruz."

Windows 11 kullanıcıları dikkat: Buna sakın tıklamayın!

Bu konuyla alakalı olarak bir teknoloji muhabiri de aynı problemi yaşadı. ve ardından şu açıklamayı yaptı:

"Takvim uygulamasını Mail içinden açarsanız, uygulama bir pencere daha yüklüyor ve ardından çöküyor. Uygulamayı Başlat menüsünden açarsanız da aynı davranışı gösteriyor."

Microsoft'un destek forumlarına baktığımızdaysa kullanıcıların "Windows 11 çöküyor" geri bildirimlerini görüyoruz. Şirketin forum üzerinde yayın yapan danışmanlarıysa konuyla ilgili olarak Microsoft'un sorunun farkında olduğunu ancak güncel bir çözümün olmadığını belirtiyor.

Sorunun geçici çözümü!

Neyse ki sorunun geçici bir çözümü var. Konuyla alakalı olarak sorunları gören bazı kullanıcılar geçici bir çözüm buldu. Takvim uygulamasını sıfırlamak sorunu çözüyor. Ancak uygulamayı sıfırlamanız halinde takvim içerisindeki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. Bu yüzden takvime Outlook üzerinden erişim yapmanız en güvenilir yol olacaktır.

Microsoft danışmanları "şirket Windows 11 çöküyor geri bildirimlerinin farkında" ifadesini kullansa da firma resmi olarak bu sorunu hala kabul etmedi. Öte yandan "Net bir çözüm var mı?" sorusunun cevabı da belli değil. Ancak şirket konuyla alakalı sorunu çözmek için yoğunlaşmış durumda. Kullanıcılara ise geçici olarak uygulamayı sıfırlamalarını veya Outlook üzerinden erişmeleri öneriliyor.

Peki siz bu sorunu yaşadınız mı? Bu sorunla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!