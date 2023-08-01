Microsoft, Windows 11 için oyunculara yönelik özellikler sunmaya devam ediyor. Son Windows güncellemesiyle dağıtıma çıkan yenilik, farklı yenileme hızlarına sahip birden fazla monitör kullanan kişilere ilaç gibi gelecek. Windows 11, çoklu monitörlere dinamik yenileme hızı getiriyor. Windows Insider 25195 derlemesi kapsamında bir dizi önemli iyileştirme yapıldı. Özellikle çoklu monitör tercih eden kullanıcılara hitap eden güncelleme, Windows 11'de dinamik yenileme hızı sunacak. Bu sayede farklı ekranlarda farklı uygulamalar çalıştırmak kolaylaşacak. Daha önce Windows 11, birden fazla monitörde farklı yenileme hızlarını sınırlı bir şekilde sunuyordu. Yeni sürüm ise bir ekranda 144 fps'lik bir oyun çalıştırırken diğer ekranda 60 fps'lik bir YouTube videosu oynatmayı mümkün kılacak. Bu yenilik, yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü kullanan kişilere ilaç gibi gelecek. Windows 11, ekranda açılan uygulamaya bağlı olarak her monitör için yenileme hızını bağımsız olarak optimize edecek. Windows Insider 25195 ile sunulan özelliği kullanmak için WDDM 3.1 sürücüsünü destekleyen bir bilgisayar ve monitör kullanmanız gerekiyor. Dinamik yenileme hızı özelliğinin pil tasarrufu modunda olan dizüstü bilgisayarlarda devre dışı bırakılacağını da belirtelim. Dinamik yenileme hızı desteğinin şimdilik Insider kanalına sunulduğunu hatırlatalım. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde kararlı Windows 11 sürümüne de getirilmesi bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un Windows 11 için yayınlandığı KB5028254 numarasına sahip güncelleme kullanıcı raporlarına göre Başlat menüsünü bozuyor. Menünün işlevsiz kalmasına kısacası çalışmamasına neden olan hatanın Microsoft kaynaklı olmadığı belirtiliyor.

Microsoft, Windows 11 için oyunculara yönelik özellikler sunmaya devam ediyor. Son Windows güncellemesiyle dağıtıma çıkan yenilik, farklı yenileme hızlarına sahip birden fazla monitör kullanan kişilere ilaç gibi gelecek.

Windows 11, çoklu monitörlere dinamik yenileme hızı getiriyor

Windows Insider 25195 derlemesi kapsamında bir dizi önemli iyileştirme yapıldı. Özellikle çoklu monitör tercih eden kullanıcılara hitap eden güncelleme, Windows 11'de dinamik yenileme hızı sunacak. Bu sayede farklı ekranlarda farklı uygulamalar çalıştırmak kolaylaşacak.

Daha önce Windows 11, birden fazla monitörde farklı yenileme hızlarını sınırlı bir şekilde sunuyordu. Yeni sürüm ise bir ekranda 144 fps'lik bir oyun çalıştırırken diğer ekranda 60 fps'lik bir YouTube videosu oynatmayı mümkün kılacak.

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Bu yenilik, yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü kullanan kişilere ilaç gibi gelecek. Windows 11, ekranda açılan uygulamaya bağlı olarak her monitör için yenileme hızını bağımsız olarak optimize edecek.

Windows Insider 25195 ile sunulan özelliği kullanmak için WDDM 3.1 sürücüsünü destekleyen bir bilgisayar ve monitör kullanmanız gerekiyor. Dinamik yenileme hızı özelliğinin pil tasarrufu modunda olan dizüstü bilgisayarlarda devre dışı bırakılacağını da belirtelim.

Dinamik yenileme hızı desteğinin şimdilik Insider kanalına sunulduğunu hatırlatalım. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde kararlı Windows 11 sürümüne de getirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Microsoft'un Windows 11 için yayınlandığı KB5028254 numarasına sahip güncelleme kullanıcı raporlarına göre Başlat menüsünü bozuyor. Menünün işlevsiz kalmasına kısacası çalışmamasına neden olan hatanın Microsoft kaynaklı olmadığı belirtiliyor.