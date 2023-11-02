Windows 11 23H2 Güncellemesiyle Yapay Zeka Asistanı Copilot Dağıtıma Çıkıyor

Microsoft, yapay zeka desteği dahil olmak üzere önemli geliştirmeler getiren Windows 11 23H2 güncellemesini dağıtmaya başladı. Copilot isimli yapay zeka asistanı, klavye kısayolu veya görev çubuğu yardımıyla erişilebilecek ve birçok görevi yerine getirebilecek. Ayrıca Microsoft Paint, yapay zeka odaklı araçlarla güncelleniyor ve video düzenleyici Clipchamp da yeni özelliklerle kullanıcılara sunulacak.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Windows Copilot yapay zeka asistanını nihayet dağıtıma çıkarıyor. Windows 11 23H2 güncellemesiyle birlikte sunulacak bu özellik, işletim sistemi tarihinde de bir ilke imza atıyor. Cortana'ya göre çok daha akıllı olacak asistanla yeni bir dönem başlıyor.

Copilot ve dahası: Windows 11 23H2 neler vadediyor?

Microsoft, yapay zeka desteği dahil olmak üzere önemli geliştirmeler getiren Windows 11 23H2 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşletim sistemi için en önemli yükseltmelerden biri olacak bu paket, Microsoft'un yapay zekayı Windows 11'e entegre etmesini sağlayacak.

Yeni özelliklerden biri, Office 365 ile başlatılan yapay zeka asistanı Copilot'un doğrudan işletim sistemine entegrasyonu olacak. Bing ve ChatGPT ile desteklenen Copilot'a artık klavye kısayolu veya görev çubuğu yardımıyla erişmek mümkün olacak.

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Copilot sayesinde kullanıcılar Bluetooth cihazlarını eşleştirme, dosya bulma ve bilgisayarlarından bilgi alma gibi görevleri yerine getirebilecek.

Öte yandan Microsoft Paint ise yapay zeka odaklı araçlarla şimdiye kadarki en büyük güncellemesini alıyor. Paint Cocreator, belirli sanatçıları taklit edecek şekilde fırça darbeleri vuracak ve şekiller konusunda yardımcı olacak.

Windows'ta bulunan video düzenleyici Clipchamp; artık otomatik oluşturma, filtreler, arka plan müziği seçimi ve yapay zeka destekli birtakım özelliklere sahip olacak. Uygulama ayrıca popüler sosyal platformlar ile de entegre edildi. 23H2 güncellemesi bu aydan itibaren dağıtıma çıkıyor.

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