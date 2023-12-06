Windows 10 Kullanıcıları 2025'ten Sonra Güncelleme İçin Ödeme Yapacak

Microsoft, 2025'ten sonra Windows 10 için güncelleme almak isteyen kullanıcılardan ödeme talep edeceğini açıkladı. Windows 11'e yükseltme yapmayan kullanıcılar, güncellemeler için abonelik ücreti ödemek zorunda kalacak.

Microsoft, son yıllarda kullanıcıları Windows 11'e çekmeye çalışıyor. Yapay zeka desteğiyle birlikte birçok önemli özellik kazanan işletim sistemi, Windows 10 gibi sistemleri ise geri plana atıyor. Microsoft'un son açıklamasına göre, 2025'ten sonra güncelleme almak isteyen kullanıcıların ödemesi yapması gerekecek.

Windows 10 güncellemeleri için abonelik gerekecek

Microsoft, 14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncelleştirmeleri sağlamayı durduracağını açıkladı. Bu tarihten itibaren Windows 10'u güncel tutmak isteyen kullanıcıların, güvenlik paketleri ve düzeltmeler için ödeme yapması gerekecek.

Yazılım devi, Windows 10'un 2025'ten itibaren 10 yıllık ömrünün sonuna ulaşmış olacağını belirtti. Kaynaklarını birden fazla eski sürüme dağıtmak yerine, çabalarını Windows 11 ve Windows 12'ye kaydırmak istiyor.

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Windows 10 kullanıcılarının 14 Ekim'den sonra birkaç seçeneği olacak. Windows 11'e yükseltme yapabilirler ve bu sayede 2025'ten sonra da ücretsiz güncelleme almaya devam edebilirler. Windows 10'da kalabilir, ancak Ekim'den sonra ESU (Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi) aboneliğiyle ödeme yapabilirler.

Microsoft'un aslında ESU desteğini sadece şirketlere sunduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak Windows 10'la birlikte bireysel kullanıcılar da faydalanbilecek. Abonelik ücreti henüz açıklanmadı, ancak aylık güncellemelere erişmek için muhtemelen aylık bir ödeme istenecek.

Bu hamle, yükseltme yapmak veya farklı bir işletim sistemine geçmek istemeyen Windows 10 kullanıcılarında endişelere yol açtı. Sektör analistleri ise Windows 10'un uzun süredir piyasada olduğunu ve Microsoft'un daha fazla destek veremeyeceğini söylüyor.

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