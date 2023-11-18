Windows 10'a Copilot Özelliği Geliyor

Microsoft, Windows 11'in ardından Copilot yapay zeka özelliğini Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya hazırlanıyor. Copilot, komut aracılığıyla Windows özelliklerini kullanabilmenize yardımcı olan bir yapay zeka aracıdır.

Microsoft, 2021'in sonlarına doğru yeni işletim sistemi Windows 11'i kullanıcıların beğenisine sundu. Bu sürüm, bir dizi önemli yeniliği beraberinde getirdi ve hala kullanışlı özellikler eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda Copilot adında yapay zeka destekli bir özellik kullanıma sunuldu.

Yalnızca Windows 11'e özel olacağı söylentileri ortaya dolaşan Copilot, uzun beklentilerin ardından nihayet Windows 10'a da geliyor. Peki Copilot tam olarak ne işe yarıyor ve alt sürüm için ne zaman kullanıma sunulacak? İşte bilmeniz gerekenler…

Copilot, Windows 10 kullanıcılarına da sunulacak

Görev çubuğunda yer alan bir simgeye tıklayarak başlatılabilen Copilot'u kısaca anlatmak gerekirse, komut aracılığıyla Windows özelliklerini kullanabilmenize yardımcı olan bir yapay zeka aracı. Bu noktada örnek vermek gerekirse, kendisinden Windows'u karanlık temaya geçirmesini isteyebilirsiniz veya işinize odaklanabilmek için bir şarkı önerisi alabilirsiniz. Buna ek olarak pencereleri düzenli hale getirmesini veya bir uygulamayı açmasını da isteyebilirsiniz.

Windows 11 kullanıcıları tarafından oldukça sevilen Copilot, Microsoft'un Windows Insider programında yer alan Windows 10 (sürüm 22H2) kullanıcılarına güncelleme aracılığıyla sunuldu. Herkesin kullanımına ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Microsoft'un Copilot'u Windows 10 sürümüne de eklemesinin tam olarak nedeni, tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcı sayısını artırmak. Windows 11, ayda 400 milyondan fazla aktif cihazda kullanılıyorken, bu sayı Windows 10'da ise yaklaşık 1 milyar. Bu doğrultuda Microsoft, geliştiricilerin de ilgisini Copilot'a çekmeye çalışıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows 10 için Copilot kullanıma sunulduğunda, yapay zeka aracını kullanmayı tercih eder misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.