Yüksek duvarlar, kalın kapılar ve çeşitli sinyal kesicilerin bulunduğu ortamlarda tek bir modemden Wi-Fi dağıtmak, geniş bir eviniz varsa oldukça sorunlu olabiliyor. Bu videomuzda Türk Telekom ile Wi-Fi Mesh sistemi nasıl kurulur sizin için anlattık.

Wi-Fi Mesh sistemi nasıl kurulur?

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Evde Wi-Fi kapsama alanı genellikle yaygın bir sorundur ve eviniz büyükse veya uygun kuruluma sahip değilseniz, ağ bağlantısı evin her köşesine doğru şekilde ulaşamaz. Son zamanlarda ortaya çıkan en iyi çözümlerden biri, herhangi bir alandaki bağlantı sorunlarını çözmemizi sağlayan ve şimdiye kadar kullandığımız normal WiFi tekrarlayıcılara harika bir alternatif haline gelen WiFi Mesh ağlarıdır.

Bir Wi-Fi Mesh ağı, evde veya işyerinde herhangi bir yerde ağ kapsama alanını iyileştirmek isteyenler için en iyi seçeneklerden biridir. Sinyalin kaybolmadan her köşeye ulaşması için tasarlanmış bu kablosuz internet çözümü oteller, restoranlar, üretim tesisleri veya ofisler için de uygundur. Her türlü cihazı (akıllı telefon, tablet, TV, akıllı ev aletleri, oyun konsolları vb.) internete bağlama eğilimindeyiz ve alan büyüdükçe bağlantımız ya daha kötü çalışıyor ya da zayıflıyor. Ayrıca, büyük boyutlu, çok sayıda odası ya da çok katlı olduğu için özellikle sinyalin düzgün ulaşmadığı evlerde Wi-Fi Mesh ağları kullanışlıdır.

Wi-Fi mesh network, bir tür wireless (kablosuz) ağdır ve birden fazla Wi-Fi router'ı birleştirerek tek bir ağ oluşturur. Bu, büyük evlerde ya da binada bir tek Wi-Fi router'ın yeterli kapsama alanı sağlamaması durumunda yararlı olabilir. Wi-Fi mesh network'te, her router diğerlerine kablosuz olarak bağlıdır ve daha büyük bir alanı kapsayacak şekilde bir mesh (kafes) ağı oluşturur. Wi-Fi mesh network'teki router'lar da en güçlü sinyale otomatik olarak geçiş yapabilecek şekilde yapılandırılabilir, bu sayede her zaman güvenilir bir bağlantınız olur.

Wi-Fi Mesh ağının avantajları

Wi-Fi Mesh ağlarının ana avantajları, kaynakları optimize etmeleridir. Evin veya odanın daha "uzak" veya daha az iletişim kurulan alanlarında daha iyi kapsama alanınız olur. Düğümler arasındaki bağlantı sayesinde sinyal kalitesi de genellikle klasik ağlardan daha iyidir. Nerede olursanız olun, iyi bir sinyal bulabilirsiniz, çünkü size her zaman mümkün olan en kısa rota veya o anda en az doymuş olan rota kullandırılır. Uydu sistemi, nerede olduğunuza veya bağlı cihaz sayısına bağlı olarak, hareket halindeyken en iyi sinyal ve en iyi güce sahip olmak için hangi düğüme bağlanmanız gerektiğine gerçek zamanlı ve hızlı bir şekilde karar verir.

Bu tip sistemin bir diğer avantajı da uydu sistemi açısından oldukça basit bir kuruluma sahip olmasıdır. Diğer tekrarlayıcılardan farklı olarak, yalnızca bir güç kablosuna bağlanmaları gerekir ve özel yazılımları veya sezgisel uygulamaları üzerinden kolayca yönetilirler. Çok teknik bir kurulum gerektirmez ve ileri düzeyde teknik bilgiye sahip olmasa bile, herhangi bir kullanıcı tarafından kurulumu yapılabilir.

Ayrıca, Wi-Fi Mesh ekipmanları, yönlendirici veya baz ile düğümler arasındaki iletişimde Wi-Fi ağı için ayrılmış aynı bantları kullanmaz, bu sebeple ağ yoğunluğunun oluşmasından ve kablosuz haberleşmedeki radyo dalgalarında karşılaşabileceğimiz olası parazitlerden kaçınılır.

Diğer bir avantajı ise, mevcut Wi-Fi Mesh sistemleri genellikle evin, ofisin veya odanın kendisinin dekorasyonunu veya estetiğini bozmayacak şık tasarımlı cihazlar olmasıdır.

Mesh ağların dezavantajları

Tamamen önerilen bir sistem olmasına ve kapsama alanını genişletmek için en iyi seçeneklerden biri olmasına rağmen, Wi-Fi Mesh ağları günlük bazda bazı sorunlar doğurabilir. Örneğin, uyduları doğru yerlere yerleştirmemeniz mümkündür ve bu, evin içinde dolaşırken sistemin kafasının karışmasına neden olabilir. Doğru kurulmamış bir Wi-Fi Mesh ağında düğümlerin o anda hangisine bağlanmanız gerektiğini gerçekten bilmediği zamanlar veya alanlar olabilir.

Geniş alanlarda veya evlerde Wi-Fi kapsama sorunları için harika bir çözüm sunsalar da gerçek şu ki çok kalın duvarlar, belirli elektromanyetik dalgalar ve diğer dış etkenler ağın düzgün işleyişini ve düğümler arasındaki iletişimi etkileyebilir.