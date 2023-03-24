WhatsApp, Zoom'a rakip oluyor!

WhatsApp yakın zamanda alacağı güncelleme ile web üzerinden Zoom'a rakip olacak. Uygulama sesli ve görüntülü görüşmeleri kapsayan bu yeni güncelleme ile özellikle kurumsal şirketlerin dikkatini çekmek istiyor. Şu an sesli ve görüntülü görüşmelere aynı anda 8 kişi bağlanabiliyor. WhatsApp bu sayıları arttırmanın peşinde. İşte detaylar…

32 kişiye kadar destek!

WhatsApp Web üzerine gelecek olan yeni güncelleme ile uygulama aynı anda 32 kişinin görüşmesine olanak sağlayacak. Bu sayede online toplantı düzenleyecek olan bir grup arada Zoom gibi platformlar kullanmak yerine direkt WhatsApp üzerinden bağlantı kurabilecek.

Bununla birlikte WhatsApp yetkilileri artık toplantılara giriş karmaşasının da biteceğini bildiriliyor. Yapılan açıklamada Zoom gibi platformlara sürekli e posta adresinizle giriş yapmanız gerektiğini, bunun kullanıcı deneyimini zorlaştırdığını, halihazırda WhatsApp'ın tüm kişi listenize erişimi olduğunu böylece kolaylıkla toplantılara giriş yapılabileceğinizi belirtti.

WhatsApp'tan grup yöneticilerinin yetkisini artıracak özellik!

Uygulamanın birkaç gün içerisinde yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Bu güncelleme kapsamında bilgisayarlarımızda yüklü olan WhatsApp uygulamasına yepyeni bir arayüz gelecek. Bu arayüz telefonlarımızdaki WhatsApp uygulamasına oldukça benzeyecek. Bu sayede görüntülü görüşme özelliğini kullanmak daha kolay olacak.

Ayrıca gelecek bu yeni güncelleme ile uygulamanın optimizasyonu da arttırılacak. Bu sayede WhatsApp, Windows cihazlarda daha hızlı açılabilecek. Üstelik bu optimizasyon artışı ile görüntülü görüşmelerde WhatsApp kaynaklı aksamalar minimuma inicek.

Bu güncelleme bir toplantıda 100 katılımcıyı ağırlayabilen Zoom'a kıyasla çok fazla görünmeyebilir. Ancak şirket, uygulamanın grup görüşmelerinde barındırabileceği kişi sınırını artırmayı planladığını belirtiyor. Bu sayede belirli bir süreç içerisinde WhatsApp, Zoom'a rakip olabilecek. Bir anda olmasındansa daha yavaş adımlarla ilerleyecek bir süreç içindeler.

Ayrıca Meta forumlarından yapılan açıklamalarda WhatsApp'ın görüşmelere katılacak grupları büyütmekten korkmadığını bunun ilerleyen süreçlerde yavaşça yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklama ve güncellemelere bakılırsa WhatsApp bu işi gerçekten kafasına koymuş diyebiliriz.

Fakat Zoom sadece görüntülü konuşma imkanı sağlamıyor. Uygulama ekran paylaşımı, alt yazı vb. destekler sunmakta. WhatsApp'ın bu tarz bir destek sunup sunmayacağı ise henüz belli değil. Herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi uygulamayı kullanmak isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!