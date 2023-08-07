WhatsApp, Yönetici İncelemesi Özelliğini Getiriyor

WhatsApp, grup sohbetlerinde istenmeyen mesajları engellemek için yeni bir özellik olan yönetici incelemesini kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istenmeyen mesajları grup yöneticisine bildirebilecek ve yönetici de uygun işlemi yapabilecek.

Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta grup sohbetlerini kullanmayan yoktur. Ancak bazı durumlarda gruplarda istenmeyen mesajlar yazılabiliyor. Böyle durumlarda eğer yönetici aktif değilse durum daha da kötüye gidebiliyor. WhatsApp, şimdi buna dur demeyi amaçlıyor. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği: Yönetici incelemesi!

WhatsApp yönetici incelemesi nedir?

WhatsApp, grup sohbeti yönetimini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bir rapora göre Android için en son WhatsApp beta güncellemesi olan 2.23.16.18 sürümü, bu özelliği belirli bir beta test kullanıcısı grubuna getiriyor ve onlara işlevselliği hakkında ilk elden bir deneyim sunuyor. Bu özellik ile birlikte istenmeyen mesajlar doğrudan grup yöneticisine bildirilebilecek.

Yönetici incelemesi, grup ayarları ekranında, bir grup sohbetindeki tüm katılımcıların ilgili veya uygunsuz buldukları mesajları doğrudan grup yöneticilerine bildirmesine olanak tanıyan yeni bir seçenek sunuyor. Bir mesaj şikayet edildiğinde yönetici, mesajı herkesten silme veya bildirilen içeriğin niteliğine göre uygun işlemi yapma yetkisine sahip olacak.

Örneğin yönetici aktif değilken konuşulan muhabbet esnasında istenmeyen mesaj şikayet edilecek. Yönetici mesajı değerlendirdikten sonra ise insafına bağlı bir şekilde mesajı silebilecek veya kullanıcıyı gruptan çıkarabilecek. Bu özellik ile, konuşma içinde güvenli ve saygılı bir ortam sağlamak amaçlanıyor.

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Ellerindeki bu güçlü araçla, grup yöneticileri artık aktif olarak bulunmadıklarında bile grubu verimli bir şekilde denetleyebilecek ve konuşmanın saygı ve topluluk kurallarına bağlı kalmasını sağlayabilecek. Yönetici incelemesi gerektiren mesajlar, grup bilgi ekranında bulunan yeni bir bölümde kolayca listelenecek. Bir mesajı bildirmek için, sohbetin herhangi bir üyesi mesaj seçeneklerini açıp uygun eylemi seçebilecek.

Yönetici incelemesi özelliği şu anda Google Play Store'da Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor olsa da, önümüzdeki günlerde daha da fazla kullanıcının kullanımına sunulması bekleniyor.

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