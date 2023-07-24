WhatsApp Yeni Tasarımıyla Kullanıcı Deneyimini Artırıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni beta güncellemesiyle tasarımında önemli değişiklikler yapıyor. Alt gezinme çubuğu ve yuvarlatılmış uyarılar gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, son zamanlarda bir çok yenilikle kullanıcı karşısına çıkıyor. Bu yeni özelliklerin ise hemen hemen hepsi kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra şirket, platformun tasarımı için de adımlar attı. Buna göre WhatsApp, yayınladığı yeni beta güncellemesiyle birlikte önemli bir tasarım değişikliğine gitti.

WhatsApp, alt gezinme çubuğu ve yuvarlatılmış uyarılarla geliyor!

WhatsApp, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bundan ötürü de uygulamanın kendini sürekli olarak yenilemesi gerekiyor. WhatsApp, geçtiğimiz gün Android beta uygulaması için sürümü 2.23.15.24'e çıkaran yeni bir güncelleme yayınladı.

Son güncellemeyle birlikte WhatsApp, birçok arayüz geliştirmesine gitti. Uygulamanın, tasarımın daha yenilikçi ve modern bir görüntüye kavuşması için de ufak da olsa dikkat çekici dokunuşlar yaptığını görüyoruz. İlk olarak tasarım değişikliğinde göze çarpan kısım alt gezinme çubuğu oluyor.

WhatsApp'ın suistimale yol açabilecek özelliği tepki topladı!

WhatsApp, birkaç haftadır kullanıcılarına bu değişiklikle ilgili bilgilendirme yapıyor. Alt gezinme çubuğu yeni haliyle birlikte kullanıcılarının daha rahat bir geçiş yapmasına imkan tanıyor. Bir diğer yenilik ise yuvarlatılmış uyarılar ve yeniden tasarlanan geçişler oluyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünde de olduğu gibi sohbetler sekmesi ve kayan işlem düğmesi, yeni mesajları temsil edecek şekilde tasarlandı. Başlangıçta sınırlı sayıda bir kullanıcı grubu kullanıyordu. Ancak son güncellemeyle birlikte daha fazla beta kullanıcısına ulaştı.

Ayrıca son güncellemeye rağmen bazı kullanıcılar bu değişiklikten faydalanamayabilir. Bundan dolayı da Play Store'dan yeni beta sürümünü yükleyerek WhatsApp'ı sürekli güncel tutmanız gerekir. Ek olarak platformun önümüzdeki haftalarda daha fazla geliştirme yapması bekleniyor.

Peki, siz WhatsApp yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platformun yeni halinde başka neler değişmesi gerekiyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!