WhatsApp, yeni özellikle üçüncü taraf uygulamaları ortadan kaldırıyor

WhatsApp dahil olmak üzere sosyal medya platformlarının tamamında görsellik ön plana çıktı. Bu nedenle WhatsApp kullanıcıları; sohbet sırasında fotoğraf, GIF ve çıkartma gönderme gibi eylemlerle sıklıkla başvuruyor. WABetaInfo'nun paylaştığı habere göre WhatsApp, çıkartma yapmayı ve göndermeyi kolaylaştırmak için Çıkartma Aracı sunuyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp Çıkartma Aracı ile üçüncü taraf uygulamalara son!

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı habere göre sadece iOS 16 sürümüne sahip WhatsApp kullanıcıları için Çıkartma Aracı geldi. Bu araç, adından da anlaşıldığı gibi platformun kendi bünyesinde sohbetler arası çıkartma yapmayı ve göndermeyi sağlıyor.

WhatsApp kullanıcıları, Çıkartma Aracı gelmeden önce bağımsız uygulamalar ile çıkartma yapıyordu. Bu durum, WhatsApp kullanıcılarının ayrı bir uygulama indirmesi gibi uğraştırıcı birtakım sorunlara neden oluyor. Fakat artık iOS 16 güncellemesine sahip WhatsApp kullanıcıları, yeni özellik sayesinde buna gerek duymayacak.

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Çıkartma Aracı'nın sadece bu sürümdeki WhatsApp kullanıcılarına gelme nedeni ise iPhone'ların görsel kopyalama özelliği ile alakalı. iOS 16 kullanıcıları, herhangi bir fotoğraftaki kısmın istediği bölümüne basılı tutarak kopyalayıp başka yere yapıştırıyor.

Çıkartma Aracı'nda da söz konusu yenilik, aynı biçimde işleyecek. Fotoğraflardan kopyalanan görsel, WhatsApp üzerindeki herhangi bir sohbete yapıştırıldığı zaman karşı tarafa çıkartma olarak gidecek.

Yenilik, şu anda iOS 16 sürümü kullanabilen tüm WhatsApp kullanıcılarına kademe kademe olarak açılıyor. WABetaInfo, Çıkartma Aracı için şu sözleri dile getirdi:

"Bu özelliğin WhatsApp'a gelme avantajlarından biri, kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunması olacak. Uygulamanın içinde doğrudan özel çıkartma oluşturma yeteneği sayesinde insanların artık farklı uygulamalar veya araçlar arasında geçiş yapmasına gerek kalmayacak. Bu kesinlikle zamandan tasarruf sağlar ve özel çıkartmalar oluşturma ve kullanma sürecini hızlandırır."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'tan beklediğiniz bir özellik var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.