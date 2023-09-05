WhatsApp Yeni Güncellemesiyle Arayüz Tasarımı Yenileniyor

WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte arayüzünü yeniden tasarlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte arka plan rengi, üst çubukta gezinme ve sohbet filtreleri gibi yenilikler geliyor. Ayrıca kullanıcılar okunmamış mesajlarına filtreleme seçenekleriyle erişebilecek. WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte iOS ve Android için benzer bir arayüz ve özellik seti sunulacak.

WhatsApp, çok geniş kitleye hitap eden kullanıcılarına yeni imkanlar sunmak için sık sık güncellemeler yapıyor. Bazen bu güncellemeler avatar tepkileri gibi küçük değişikliklerdi. Ama bu sefer diğerlerinden epey farklı bir değişiklik geliyor. WhatsApp'ın yeni güncellemesi devrim niteliğinde bir yenilik içeriyor. Yaklaşmakta olan WhatsApp yeni güncellemesi ile birlikte yeni çehresine kavuşacak.

WhatsApp yeni güncellemesiyle yepyeni bir arayüze kavuşacak!

WhatsApp, arayüzünü yeniden tasarlama sürecinde. Google Play Store'da Android için en son WhatsApp beta sürümü 2.23.18.18 mevcut. WhatsApp bazı minik yenilikler yaparak yeni arayüzün sinyallerini vermeye başladı. Bu yenilikler arasında arka plan renginin değiştirilmesi, üst çubukta gezinmenin değiştirilmesi ve sohbet filtrelerinin tanıtılması yer alıyor.

WhatsApp üst çubuğu yeniden tasarladı. Artık profil avatarınızın yanında sağda ek bir menü düğmesi yer alacak. Bu alanın ve üst durum çubuğunun arka plan rengi yeşilden beyaza dönüştü. Uygulama çubuğundaki WhatsApp logosunun rengi beyazdan yeşile değişiyor. Bu değişiklikler gelecekteki arayüzün ilk adımları.

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Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların okunmamış mesajlarına da el attı. Yeni filtreleme seçenekleriyle kişisel sohbetleri ve iş tartışmalarını listelerine göre sıralayacak özelliği geliştiriyor. Açıkçası bu yeni özellik sayesinde WhatsApp'ınızı iş ve özel hayatınız olarak ikiye ayırabileceksiniz. Böylelikle WhatsApp'ın yeni güncellemesi sayesinde artık arkadaşlarınıza atacağınız mesajları yanlışlıkla patronunuza atıp kovulma ihtimaliniz ortadan kalkacak.

WhatsApp yeni güncellemesiyle birlikte yepyeni bir tarza sahip olacak. Tabiki bu yenilikler sadece Android ile sınırlı kalmayacak. WhatsApp iOS için de benzer değişiklikler yapmayı planlıyor. WhatsApp, uygulamayı her iki işletim sistemi için de benzer bir arayüz ve özellik setiyle güncelleyecek.

Ayrıca WhatsApp yeni güncellemesini yaparken hem iOS hem de Android için Materyal Tasarımı 3 yönergelerine sadık kalıyor. Materyal Tasarımı 3, daha kişiselleştirilmiş ve erişilebilir bir kullanıcı deneyimi için dinamik renk, tipografi, hareket ve bileşenleri kullanan Google'ın açık kaynaklı tasarım sisteminin en son sürümüdür.