WhatsApp Yedeklemeleri Artık Google Bulut Hesabında Yer Kaplayacak

WhatsApp, yeni bir adımla yedeklemeleri Google Bulut hesabında saklama özelliği sunmaya başladı. Bu sayede kullanıcılar daha fazla depolama alanına sahip olabilecek.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler ve projelerle karşımıza çıkıyor. Bugün ise platform, yeni bir konuyla gündeme geldi. Anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, yedekleme odaklı bir adımla dikkatleri çekti. Buna göre WhatsApp yedeklemeleri Google Bulut hesabında yer kaplayacak.

Android'lerdeki WhatsApp yedeklemeleri bulutta yer kaplayacak!

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bugün yedekleme konusuyla gündeme geldi. Bilindiği üzere hem Android hem de iPhone'larda sohbet geçmişini buluta yedeklemekm mümkün. Google kısmındaki yedekleme Google hesabıyla verilen depolama alanı üzerinden olurken iPhone tarafından iCloud üzerinden oluyor.

Öte yandan WhatsApp'ın yedekleri normalde iCloud tarafında kotada düşüyordu. Ancak Google tarafında kotadan düşmüyordu. Bugünkü haberle bu durum değişecek. Geçtiğimiz günlerde ise WhatsApp ile Google arasında bir anlaşma oldu. Bu anlaşma sonucunda ise Android cihazlardaki WhatsApp yedeklemeleri Google bulut hesabında yer kaplayacak.

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Bu uygulama kullanıcıları zorlayacak gibi duruyor. Çünkü artık sınırsız yedekleme alnı yerine kotadan düşülecek. WhatsApp yedeklemeleri Google Hesapları, Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB'lık ücretsiz kotadan düşecek.

Eğer büyük dosyalar ve fotoğraflar WhatsApp'tan silinirse depolama alanından da silinmiş olacak. Böylece Google Bulut hesabında yer açılacağı için de yedeklemeye devam edecek. Dosyalarını silmek istemeyen kullanıcılar ise Google One aracılığıyla daha çok depolama alanı satın almak zorunda kalacak.

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