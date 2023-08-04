Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yabancı numaralı aramalara ve mesajlara maruz kaldığı şikayetleriyle karşı karşıya. Şirket, bu sorunla mücadele ederken yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp bir yandan yeni özellikler eklerken bir yandan da büyük bir sorunla savaşıyor. Şirket, son zamanlarda önemli bir sorunlar karşı karşıya. Birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden yabancı numaralı aramalara ve mesajlara maruz kaldığından şikayet ediyor.

WhatsApp yabancı numara şikayetlerinde yüzde 1001 artış!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, son günlerde büyük bir sorunla karşı karşıya. Kullanıcılar, yabancı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden mesaj gönderildiğini ya da arandığını belirtiyor. Bu durum ise WhatsApp'a fazlasıyla yansıdı.

Söz konusu aramalar genellikle birkaç kez arayıp kapama şeklinde oluyor. Mesajlar ise "Merhaba, Nasılsın?" şeklinde oluyor. Bu durumun birçok kez tekrarlanması da kullanıcıları ister istemez kaygılandırıyor.

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Kullanıcıların karşılaştığı bu durum şikayetlere de fazlasıyla yansıdı. Ortaya çıkan veriler de bu durumu destekler nitelikte. Haberdeki verilere göre WhatsApp ile ilgili şikayetler bir önceki yılın ilk yedi ayına göre tam olarak yüzde 1001 artış gösterdi.

Platformla ilgili bir haftada toplam bin 69 şikayet geldi. 2023'ün ilk yedi ayındaki toplam şikayet ise 4 bin 409 şeklindeydi. Bu şikayetlere baktığımız zaman ise kullanıcıların olası bir dolandırıcılık veya bilgi çalma durumuyla karşı karşıya kalmaları durumunda WhatsApp'ın sorumlu olduğunu belirtiyor.

Peki, siz WhatsApp yabancı numara olayıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizler de böyle bir arama veya mesaj aldınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!