WhatsApp Web Uygulaması Yeni Bir Tasarıma Kavuşuyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yeni özelliklerden tasarıma kadar pek çok yenilik yapıyor. Ortaya çıkan son haberler ise platformun yeni bir tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor. Haberlere göre WhatsApp, Web uygulamasının tasarımı değişiyor. İşte yeni hali!

WhatsApp Web uygulamasına yeni kenar çubuğu geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp yeni bir haberle gündemde. Platform özellikle son zamanlarda uygulamalarının tasarımında önemli değişiklikler yapıyor. Bunlardan biri de Web uygulaması oldu.

WaBetaInfo'nun paylaştığı bilgiye göre WhatsApp, Web uygulaması için yeni bir grup filtresi özeliği geliştiriyor. Bu sayede kullanıcılar sohbetlerini daha iyi bir şekilde kategorize edebilecek. Ayrıca kullanıcılar yeni bir kenar çubuğu ile karşılaşacak.

'Ayıp olmasın diye' derdi WhatsApp'a geliyor!

Söz konusu kenar çubuğu, kullanıcıların uygulama içinde daha iyi gezinmesini sağlayacak. Ekran görüntüsüne baktığımız zaman yeni WhatsApp web uygulama tasarımının mevcut Android tasarımına fazlasıyla benzediğini söylemek mümkün.

Öte yandan uygulamada kullanıcıların sohbetlerini ayırabilecekleri bir alan var. Bu alanda okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve grup konuşmaları yer alıyor. Bu farklı filtreler ise kullanıcıların uygulama içerisindeki gezinmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca doğru konuşmayı bulmalarını hızlandırıyor.

Öte yandan yeni kenar çubuğu; sohbet, kanallar, durum, topluluklar, arşiv ve yıldızlı mesajlardan meydana geliyor. Aynı şekilde bu değişiklik de kullanıcıların aradıklarını bulmalarında yardımcı oluyor. WhatsApp'ın bu yeniliği güncellemesinde yayınlaması bekleniyor.

Peki, siz WhatsApp web uygulaması tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!