WhatsApp Web'e Ekran Kilidi Özelliği Geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, web beta sürümüne ekran kilidi özelliği ekliyor. Bu özellik sayesinde WhatsApp Web üzerinde ekran kilidine sahip olmak mümkün olacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatApp, her geçen gün bünyesine yeni bir özellik katıyor. Platformla ilgili son gelişme ise geçtiğimiz gün geldi. Uygulamanın web beta sürümüne yeni bir güvenlik özelliği ekleneceği ortaya çıktı. Bununla birlikte WhatsApp Web üzerinde ekran kilidine kavuşmak mümkün olacak.

Ekran kilidi özelliği beta sürüm kullanıcıları tarafından test ediliyor!

En çok tercih edilen mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, bünyesindeki eksiklikleri tek tek tamamlamaya devam ediyor. Platform şimdi de web sürümü için önemli bir özellik getiriyor. Yeni özellik, WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde ortaya çıktı.

Buna göre WhatsApp Web uygulamasına ekran kilidi geliyor. Bu özellik kısacası WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesini gerektirecek. Şifre girilmediği takdirde ise ekran açılmayacak. Yeni özellik özellikle ortak alanlarda WhatsApp'ını açık unutanların işine yarayacak nitelikte.

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Şu anda sadece bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından test ediliyor. Özelliğe ise "Gizlilik" ayarları kısmından ulaşılacak. Bu kısma girdiğiniz zaman ise karşınıza "Ekran Kilidi" adlı bir seçenek çıkacak. Seçeneği aktifleştirdiğiniz zaman bir şifre belirlemeniz istenecek. Şifreyi belirledikten sonra ise artık her WhatsApp Web sayfası açıldığında şifre girmeniz gerekecek.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp mobil uygulamasına da yeni bir güvenlik seçeneğinin geldiği haberini yaptık. Buna göre parmak izi veya yüz tarama şeklinde ekran kilidi seçenekleri yer alacaktı. Bugün ise benzer bir özellik WhatsApp Web'e geldi.

Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak çok yakında tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Ayrıca benzer özelliğin masaüstü sürüme de gelip gelmeyeceği bilinmezliğini koruyor.

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