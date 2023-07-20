WhatsApp ve Instagram Çöktü! Erişim Sorunları Yaşanıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a an itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, mesaj gönderirken sorun yaşadıklarını bildiriyor. WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a an itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, mesaj gönderirken sorun yaşadıklarını bildiriyor. Peki WhatsApp çöktü mü? İşte haberin detayları…

WhatsApp çöktü mü?

Web sitelerin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrim içi bir platform olan Downdetector'e göre WhatsApp, kısa süre önce çöktü. Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre mesaj gönderilemiyor.

Downdetector'e göre WhatsApp'a yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de erişilemiyor. Dolayısıyla sorun ülkemize özel değil. Öte yandan WhatsApp bir yana Instagram'da da bir takım sorunlar olduğu görülüyor. Bilgilere göre her iki platforma da saat 23.00'dan sonra erişim sorunları yaşanmaya başladı.

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WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın bir açıklama yapması bekleniyor. Zira şu anda iki uygulamanın da bir anda neden çöktüğü belirsizlik içerisinde. Tabii bu gibi büyük platformlar için alışılageldik bir durum. Zira kullanıcı ne kadar çoksa veri tabanı da bir o kadar büyük oluyor. Bu da platform stabilitesini etkiliyor.

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