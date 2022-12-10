WhatsApp, Topluluk üyeleri için 'maskeleme' yapacak

WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı yazıda Topluluklar için yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp, artık kullanıcılarının Topluluklar üzerinden mesaj tepkisi vermesine izin verecek. Fakat Topluluk üyeleri, diğer üyeleri görmediği için burada bir soru işareti oluşuyor. Çünkü zaten Topluluk üyeleri birbirlerini göremediği için mesajlara tepki veremiyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, Topluluk üyelerini, maskeleme ile göstermemeye devam edecek

WhatsApp, Topluluklar özelliğinin sadece duyuru odaklı olmasından dolayı üyeleri birbirine göstermiyor ve yönetici dışında mesaj göndermeyi engelliyor. Bu nedenle üyeler, Topluluk'a gelen mesaja gruplarda olduğu gibi tepki de ekleyemiyor. WhatsApp da Topluluklar için bu sorunu çözmek adına maskeleme özelliği üzerinde çalışmaya başladı.

WhatsApp, Topluluklariçin yeni bir maskeleme özelliği sayesinde WhatsApp, Topluluk üyelerine adından da anlaşıldığı gibi bir şekilde gizleyecek. Maskeleme sayesinde numaralar hala gizli kalırken mesajlara tepki vermek de mümkün olacak.

WhatsApp'tan mesajları tekrar okumanızı engelleyecek özellik

Yenilik, kararlı sürüme geldiğinde yukarıda yer alan görselde olduğu gibi bir başlıkla Topluluklar'a emoji eklemek için güncelleme yapması gerektiğini söyleyecek. Fakat WhatsApp kararlı sürüme Topluluklar için maskeleme ne zaman yapılmaya başlayacağı henüz belli değil.

WhatsApp, Topluluk üyelerinin gizli kalmasına güvenlik nedeniyle önem veriyor. Çünkü Topluluk üyelerinin birbirini görmesi durumunda neredeyse gruplardan hiçbir farkı kalmaz. Ayrıca okul ve iş gibi yüksek katılımcıların olduğu üyelerin birbirini görmesi Topluluklar için tehlike oluşturabilir.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı zamanda Metni Bir Kez Görüntüle özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp kullanıcıları, bu sayede fotoğraflarda da olduğu gibi bir kez görüntülenecek mesajlar yollayacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp, hangi konular üzerinde çalışmalı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.