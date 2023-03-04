WhatsApp tasarımı, iPhone'lar için değişiyor! İşte yeni görünüm

WhatsApp, dünyanın en çok tercih edilen haberleşme platformu konumunda yer alıyor. Bunun ne büyük etkilerinden biri kullanıcı deneyimini en iyi hale getirmek için sık sık yenilikler sunması. Bugün WABetaInfo'nun paylaştığı yazıya göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsü tasarımını değiştiriyor. Peki, yeni hali nasıl görünecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

iOS WhatsApp sohbet eki menüsü, satır altına genişleyecek

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı blog yazısına göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsünü genişletiyor. Bu menü, şu anda dikey seçenekler biçiminde açılıyordu. Ek olarak Kamera, Fotoğraf ve Video Arşivi gibi seçeneklerin simgeleri de tekdüzeydi.

iOS 23.5.0.70 için WhatsApp beta güncellemesine göre sohbet eki menüsü, satır altına genişleyecek. Ayrıca buradaki simgeler de değişecek ve farklı renklerde olacak. Bu sayede WhatsApp kullanıcıları, seçenekler arasında daha hızlı ve kolay seçim yapacak.

WhatsApp tasarımı değişiyor: İşte yeni görünüm

WABetaInfo, test edilen yenilik için şu sözleri aktardı:

"Eski görünümü nedeniyle arayüzün bu bölümü için güncelleme gecikmişti. Sonunda daha modern ve sezgisel bir deneyim sunacak. Ek olarak, sohbet eki menüsüne giderek daha fazla seçenek eklendikçe arayüz, daha net ve gezinmesi kolay hale geliyor."

iOS için WhatsApp sohbet eki şu anda için test ediliyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Öte yandan WhatsApp, Android tabletler için de masaüstünde olduğu gibi ikiye bölünmüş ekran tasarımını test ediyor. Platform, masaüstünde de olduğu gibi bölünmüş ekranda hem sohbeti hem de son konuşulan kişileri gösterecek. Böylece kullanıcılar, bir sohbetten diğerine hızlı bir şekilde aynı ekran üzerinden geçiş yapacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS WhatsApp'ın yeni tasarımı nasıl? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.