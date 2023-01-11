WhatsApp tasarımı değişiyor! İşte yeni görünüm

WABetaInfo, dün paylaştığı blog yazısında WhatsApp arayüzünün değiştiğini açıkladı. Bu arayüz değişikliğiyle beraber ek olarak platforma yeni özellikler de eklendi. Peki, WhatsApp için yeni arayüz nasıl görünecek ve eklenen özellik ne işe yarayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp Süreli Mesajlar bölümü için arayüz değişikliği

WABetaInfo'nun paylaştığı blog yazısına göre WhatsApp Süreli Mesajlar bölümü baştan aşağı değişiyor. Anlık haberleşme platformunun bu bölümünde şu anda içinde içerisinde zamana karşılık gelen bir saat simgesi yer alıyor.

Yeni tasarlanan WhatsApp arayüz görselinde bu zaman simgesi daha küçük hale getirilmiş ve yuvarlak alanın içine yer alıyor. Simgenin alt kısmında ise Süreli Mesajlar için "Daha fazla gizlilik için seçtiğiniz süreden sonra sohbetten herkes için yeni mesajlar kaybolacaktır. Sohbet katılımcıları bunu açtığınızı görecekler." şeklinde kullanıcılarına bilgi mevcut.

WhatsApp, beklenen özelliğin testlerine başladı!

Yeni WhatsApp arayüzünde alt kısımda ise Süreli Mesajlar'ın açılıp kapanabileceği ve ek olarak zamanlanabileceği kısım var. Bir altında ise WhatsApp kişilerinde Süreli Mesajlar özelliğini aktif etmek için yeni bir alan yer alacak. Bu alan sayesinde birden fazla kişiyi kolayca Süreli Mesajlar için aktif etmek mümkün olacak. Yenilikler şu anda test aşamasında bulunuyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

WhatsApp için Süreli Mesajlar, adından da anlaşıldığı aktif edildiği durumlarda mesajların belirli sürelerle kendi kendine silinmesini sağlıyor. Bu sayede telefon hafıza konusunda sorun yaşamazken WhatsApp kullanıcılarını da mesaj silme zahmetinden kurtarıyor. WhatsApp için Kaybolan Mesajlar özelliğini aktif etmek için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

WhatsApp

Ayarlar

Gizlilik

Süreli Mesajlar

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın yeni tasarımını ve özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.