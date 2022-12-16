WhatsApp'tan üç adet hareketli emoji geliyor

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için üç adet büyük ve hareketli emoji test ediyor! İşte detaylar...

WABetaInfo, paylaştığı bir blog yazısında WhatsApp'ın üç yeni hareketli emoji üzerinde çalıştığını duyurdu. Anlık haberleşme platformunun uzun süredir yalnızca bir adet hareketli ve büyük kırmızı kalp emojisi bulunuyor. Peki, yeni hareketli WhatsApp emojiler nasıl olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, hareketli ve büyük üç kalp emoji daha ekliyor

WABetaInfo, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog yazısında WhatsApp'ın 21 adet yeni emoji geliştirdiğini açıklamıştı. Bunlara ek bir de 8 tane hali hazırda bulunan 8 emojisinin de tasarımını baştan sona değiştiğini gözler önüne sermişti.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, yaptığı bu iki değişiklikle yetinmeyerek bir de üç büyük ve hareketli emoji de test ediyor. WhatsApp'ın şu anda senelerdir süregelen yalnızca bir adet büyük ve hareketli kırmızı kalp emojisi mevcut. WABetaInfo'ya göre WhatsApp test ettiği gri kalp, pembe kalp ve açık mavi kalp emojileri de hareketli ve büyük olarak sunacak.

WhatsApp'tan grupları karıştıran kullanıcılar için yeni özellik

GIF ile benzerlik gösteren bu emojiler, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Bunlar dışında eklenecek diğerleri ve tasarımı değişenler de hep birlikte kararlı sürüme gelecektir. Fakat testlerin ne zaman biteceği şimdilik belli değil.

Yeni emojiler arasında en çok dikkat çeken pembe kalp emojisi oldu. Çünkü birçok pembe kalbe benzeyen farklı varyantlarda emoji var. Fakat klasik görünümlü bir pembe kalp emojisi yok. Bu durum sosyal medya platformlarında ve WhatsApp kullanıcıları arasında dönem dönem tartışma konusu oluyor.

WhatsApp ek olarak Topluluklar için maskeleme üzerinde de çalışmaya başladı. Bu sayede Topluluk üyelerini birbirini görmese de gelen mesaja emoji ile tepki verebilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde büyük ve hareketli olmasını istediğiniz başka emoji çeşitleri var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.