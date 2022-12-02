WhatsApp'tan kaydedilmeyen numaradan mesaj geldiğinde kim olduğunu anlayacağınız yenilik

WABetaInfo, WhatsApp Android kullanıcıları için bir yeniliğin test edildiğini blog hesabından paylaştı. Test aşamasındaki yenilikte kaydedilmeyen numaralardan mesajlarda kullanıcı adı numaradan önce yer alacak. Yenilik sayesinden WhatsApp kullanıcıları, rehbere kayıtlı olmayan numaralardan mesajın kim tarafından yollandığını daha kısa süre içinde anlayabilecek. Tabii ki bunun için öncelikle kullanıcının WhatsApp'a kendi ismiyle kayıtlı olması gerekiyor.

WhatsApp, telefon numaraları yerine kullanıcı adına öncelik verecek

WhatsApp; sohbetlerde kullanıcıların kaydetmediği numara olduğunda öncelikle kalın biçimde numarayı, yanında da ince biçimde ismi görüntülüyor. Platform, şimdi 2.22.25.10 Android için WhatsApp beta güncellemesiyle bu durumu tam tersine çevirecek.

Kısacası eğer numara rehbere kayıtlı değilse mesajı gönderen kişinin ilk önce WhatsApp adı daha sonra da numarası yer alacak. WhatsApp kullanıcıları, bu sayede numarayı rehbere kaydetmediği kişinin mesajını kim tarafından geldiğimi daha kısa sürede anlayacak. Yani artık WhatsApp üzerinde numara yerine kullanıcı adı için öncelik verilecek.

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WhatsApp'ın söz konusu olan yeniliği özellikle grup sohbetlerinde kullanışlı olması bekleniyor. Çünkü platform, kısa süre önce grupların katılımcı sayısını 1024 kullanıcıya kadar yükseltti. Bu durumda ise yüksek katılımcıya sahip gruplarda mesajların kimler tarafından geldiğini anlamak oldukça zorlaşıyor.

Anlık haberleşme uygulaması, ek olarak geçtiğimiz günlerde yine grup sohbetlerinde profil fotoğrafını göstermeyi test etmeye başlamıştı. Günümüzde ise bu yenilik, birçok WhatsApp kullanıcısına geldi. Yine bu özellik de kalabalık gruplar için mesajın kim tarafından geldiğini kısa sürede anlamaya yarayacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kaydedilmeyen numaralardan gelen mesajlarda kullanıcı adına öncelik verilmesi mesajın kimler tarafından gönderildiğini anlamak için yardımcı olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.