WhatsApp'tan engelleme kısayolu geliyor

WABetaInfo tarafından bugün yayınlanan habere göre WhatsApp, engellemenin daha kolay ve hızlı olacağı bir kısayol üzerinde çalışıyor. Test aşamasındaki bu yeniliğin güvenlik açısından işlevsel olacağını düşünüyor. Peki, WhatsApp için engelleme kısayolu nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp kısayol sayesinde engelleme daha kolay

WhatsApp, dünyanın her yerinden yüksek ve aktif kullanıcı sayısına sahip bir anlık haberleşme platformu konumunda. Kişisel numara üzerine çalışan, uygulama güvenlik açısından kullanıcılara risk olmaması için yenilikler yapıyor.

WABetaInfo'nun son yazısına göre WhatsApp kullanıcılarının daha kolay ve hızlı engelleme yapması için bir kısayolu üzerinde çalışıyor. WhatsApp engelleme kısayolu sayesinde kullanıcılar, kişinin profiline girmek zorunda kalmayacak. Yukarıda yer alan görselde de olduğu gibi artık sohbet listesinden istenmeyen kişiler engellenebilecek.

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WhatsApp her ne kadar numara alıp verme üzerinden çalışan bir uygulama olsa da yanlış insanlara verilen, gruplardan kaynaklı ve artık iletişimi kesmek istenen kişiler için engellemek iyi bir seçenek oluyor. Yenilik şu anda test aşamasında bulunuyor, kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil.

WABetaInfo, engelleme kısayolu için blog yazısında şu sözleri söyledi:

Küçük bir özellik olsa bile, sohbeti açmadan zaman kazanmamıza izin verdiğine inanıyoruz: Bu yeni özellik sayesinde, istenmeyen kişileri engellemek eskisinden daha kolay ve hızlı olacak. Özellikle tanımadığınız veya konuşmak istemediğiniz kişilerden çok sayıda mesaj alıyorsanız bu özelliğin çok işinize yarayacağını düşünüyoruz, bu sayede sohbet seçeneklerini açarak bu kişileri hızlı bir şekilde engelleyebilirsiniz. Şu anda, sohbet listesinden birden çok kişiyi aynı anda hızlı bir şekilde engellemeyi sağlayan bir özellik planlanmamıştır.

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