WhatsApp'tan bilinmeyen numaralar için güvenlik önlemi

WABetaInfo, dün paylaştığı blog yazısında rahatsızlık veren kişiler için engelleme kısayolunun WhatsApp tarafından test edildiğini paylaştı. Bugünkü yazısında ise benzeri olarak WhatsApp'ın bilinmeyen numaralar için kısayoldan engellemek için bir başka yenilik geliştirdiğini fark etti. Peki, anlık haberleşme platformu bilinmeyen numaralar için nasıl bir güvenlik önlemi aldı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, bilinmeyen numaraları bildirim kutusundan engellemek için kısayol oluşturuyor

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 424 milyon indirmeyle en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Birçok kişinin yer aldığı bu platform, güvenlik açısından da bazı endişeler sunuyor. WhatsApp da burada kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Test aşamasında olan son özelliğe göre bilinmeyen bir numaradan gelen mesaj anlık olarak engellenebilecek. WhatsApp üzerinden yabancı bir numaradan mesaj geldiğinde bildirim kutusunda yer alan cevap vermek ve sessize almak seçeneklerinin arasında bir de engelleme olacak. Bu sayede kullanıcılar, yabancı kişilerden gelen iletilerin pratik bir şekilde önüne geçecek.

WhatsApp'tan engelleme kısayolu geliyor

Anlık haberleşme platformunun engelleme seçeneğini sadece bilinmeyen numaralar için ekleme nedeni ise diğer kişilere yanlışlıkla bunu yapmanın önüne geçmek. Öte yandan WABetaInfo, dünkü yazısında herhangi birini engellemek için artık profiline girmeye gerek kalmadan sohbet listesi üzerinden bunu gerçekleştirilebileceğini paylaştı. Güvenlik üzerine test edilen iki özelliğin de kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil.

WhatsApp, ayrıca Süreli Mesajlar bölümü için de arayüz değişikliğinde gidiyor. Test edilen bu yenilikte ek olarak Süreli Mesajlar'da kişiler listesinde birden fazla kişi aynı anda özellik için aktif edilebilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp, güvenlik konusunda bünyesine hangi özellikleri ekleyebilir? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.