WhatsApp'tan aramalar için yeni mod geliyor!

WABetaInfo, dün blog hesabından Beta kullanıcıları için yeni özellik yayınladıklarını duyurdu. Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Rahatsız Etmeyin modu üzerinde çalışıyor. Aramalar için çalışacak bu yenilik şimdilik test aşamasında yer alıyor. Peki, özelliğin detayları neler ve nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp Rahatsız Etmeyin modu, çağrıları otomatik cevapsız bırakacak!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde grupların otomatik olarak sessize alınacağı bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Platform, dün bu uygulamayı kararlı sürüme getirdi. Firma, bu şekilde birçok kalabalık gruba sahip kullanıcılarının gereksiz bildirimlerden kurtarmayı planlıyor. WhatsApp'ın bu özelliğin arkasına test ettiği Rahatsız Etmeyin modu, yine benzer bir işlevle çağrılar için çalışacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Gruplar susturuluyor!

WhatsApp için Rahatsız Etmeyin modu, etkinleştirildiği durumlarda aramaları otomatik olarak kapatacak. Bu sayede kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecek. Yani test aşamasında olan bu fonksiyon, telefonlarda olan klasik Rahatsız Etmeyin özelliğiyle benzerlik gösteriyor. Fakat tek farkı yalnızca bağlı olduğu uygulama içinde çalışıyor. Anlık haberleşme uygulamasının bu yeni özelliklerine baktığımızda kullanıcılarının özel alanlarına dikkat ettiği göze çarpıyor.

WhatsApp kullanıcıları, Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirdiğinde arayan ya da çağrı bırakan kişiler bunu göremeyecek. Mod açık olduğunda gelen aramalar ise Aramalar kısmında "Rahatsız Etmeyin Tarafından Susturuldu" etiketiyle yer alacak. Kısacası herhangi bir çağrı mod açık olduğu sırada gelirse kullanıcının kendisinin kontrol etmesi gerekecek. Test aşamasındaki mod, dün bazı test kullanıcılarına sunuldu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belli değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerine gelmesini istediğiniz bir yenilik ya da iyileştirme var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.