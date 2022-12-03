WhatsApp'tan 21 yeni emoji geliyor! İşte görüntüleri

WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı yazısından WhatsApp'ın 21 adet yeni emoji üzerinde çalıştığını duyurdu. Aynı zamanda ek olarak bünyesinde barındırdığı 8 adet emojinin de tasarımı değiştirerek baştan yarattı. Peki WhatsApp'ın tasarladığı yeni emojiler arasında neler var ve hangi emojilerin tasarımını yeniledi? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp'a sonunda klasik pembe emoji de geliyor

WABetaInfo, bugün blog hesabından paylaştığı yazısında Android 2.22.8.8 WhatsApp güncellemesinde 21 adet yeni emoji fark ettiğini duyurdu. Bu emojiler arasında aşağıda yer alan görseldeki gibi şaşkınlık ifadesi, yeni renkte kalpler ve çeşitli hayvanlar bulunuyor.

Yeni emojiler arasında en çok dikkat çekeni ise pembe kalp emojisi oldu. Çünkü özellikle sosyal medya platformlarında ve WhatsApp kullanıcıları arasında klasik bir pembe kalp emojisi olmaması sık sık gündeme geliyordu. Yani WhatsApp kullanıcıları sonunda klasik bir pembe kalp emojisi kullanabilecekler.

WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir fonksiyon üzerinde çalışıyor

WhatsApp, yeni ekleyeceği 21 adet emoji haricinde ek olarak mevcut durumdaki 8 adet emojisini de baştan tasarladı. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji de yukarıdaki görselde de göründüğü gibi yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Anlık haberleşme uygulaması, ek olarak masaüstü sürüm için son zamanlarda birçok yenilik test etmeye başladı. Gruplar için Sessize Alma Kısayolu ve Aramalar sekmesi test aşaması bittikten sonra WhatsApp masaüstü sürümde yerlerini alacak. Sessize Alma Kısayolu, fazla bildirim gelen WhatsApp grubunun bildirimlerini hızlıca devre dışı bırakmaya yarayacak. Aramalar sekmesi sayesinde de arama geçmişi artık masaüstünde de görünecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın yeni tasarladığı emojileri nasıl buldunuz ve gelmesini istediğiniz emojiler var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.