WhatsApp'ta nasıl gizlenebilirsiniz? İşte görünmez olmanın yolları

WhatsApp, mesajlaşma uygulamaları arasında en çok kullanılan platform. Fakat bazı insanlar tercih etmek istemese de gerek okul gerekse de iş nedeniyle kullanmak zorunda kalıyor. Kullanmak istemeyen kişiler, WhatsApp'ta genellikle kişisel bilgilerini kapatarak kullanmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp'ta tamamen gizlenme mümkün mü ve nasıl gizlenir? İşte WhatsApp'ta görünmez olmanın yolları…

WhatsApp'ta gizlenmenin ilk adımları: Kullanıcı adı ve profil fotoğrafı

WhatsApp'ta gizlenmenin ilk adımları arasında kullanıcı adını eklememek ya da farklı bir isim yapmak yatıyor. Çünkü isim, kişinin kimliğini ortaya koymada en büyük etken konumunda. Ayarlar bölümünde yer alan Profil bölümünden WhatsApp kullanıcı adı ayarlanabiliyor. Öyle ki buraya yazılan isim, WhatsApp kullanıcısının kimliğini oluşturuyor.

WhatsApp'ta gizlenmek için kullanıcı adı tercih etmek istemeyen kullanıcılar, farklı bir isim yazarak ya da emoji koyarak kimliklerini gizleyebilirler. İkisini de yapmak istemeyen tamamen bir şey yazmak istemeyenler ise aşağıdaki adımları izleyerek belirsiz bir WhatsApp Profili oluşturabilir:

WhatsApp kullanıcıları dikkat: Bunları yapmak yasaklanmanıza neden olabilir!

WhatsApp Ayarlar

Profili Düzenle

WhatsApp kullanıcı adı kısmına ? ? simgesini yapıştırın

Hemen ardından sol tarafta yer alan ok simgesini kaldırın

WhatsApp kullanıcı adı, bu yöntem ile görünmez olacak. WhatsApp'ta görünmez olmanın bir diğer yolu ise profil fotoğrafı eklememekten geçiyor. Fakat birçok kişinin de bildiği gibi profil fotoğrafı için kullanıcı adından olduğu gibi zahmetlere girmeye gerek yok.

Fotoğrafı Sil ya da Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Profil fotoğrafı için Hiç Kimse seçeneği sayesinden de tamamen kapatılabilir. Bu iki önemli adım, WhatsApp'ta gizlenme yollarının en başında geliyor.

Tüm bu ayarlar dışında ek olarak yine kullanıcıları, WhatsApp'ın Ayarlar ve Gizlilik kısmından Son Görülme ve Çevrim içi seçeneklerini Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı olarak ayarlayarak uygulamaya ne zaman girip çıktığını gizleyebilir. Son olarak da yine Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Okundu Bilgisini kapatarak gelen mesajdaki iletinin ne zaman açılıp kapandığı gizlenebilir.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin WhatsApp'ta gizlenmek için haberde belirtilenlerden başka taktikleriniz var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.