Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi kullanıcı adı sistemini kullanmaya başlayacak. Kullanıcılar artık kendi kullanıcı adlarını belirleyebilecek ve arama çubuğu üzerinden diğer kullanıcıları kullanıcı adlarına göre arayabilecek. Bu yenilik, gizliliği artıracak ancak kullanıcı adlarının tahmin edilerek kişilerin rahatsız edilebileceği bir sorunu da beraberinde getirebilir.

Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir yenilik daha alıyor. Öyle ki uygulama, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi kullanıcı adı sistemini kullanmaya başlayacak. İşte bilmeniz gerekenler…

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi başlıyor! Nasıl çalışacak?

Günümüzde sosyal medya platformlarının büyük çoğunluğu kullanıcı adı sistemini kullanıyor. Böylelikle kullanıcılar, birbirini daha kolay bir şekilde bulabiliyor. WhatsApp'ta ise bunun aksine sadece telefon numarası ile iletişim kurulabiliyordu. Fakat bu durum artık değişiyor.

WhatsApp, uzun bir süredir beklenen kullanıcı adı sistemini sunmaya hazırlanıyor. Öyle ki son beta güncellemesiyle Android kullanıcıları artık kendi kullanıcı adlarını belirleyebiliyor ve arama çubuğu üzerinden diğer kullanıcıları kullanıcı adlarına göre arayabiliyor.

WhatsApp Web'den kaldırılan kullanışlı özellik geri geliyor!

Bu yenilik, telefon numarası paylaşmaktan çekinen kullanıcıların kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasını sağlayacak, böylelikle gizliliği artıracak. Ancak bu durum, kullanıcı adlarının tahmin edilerek kişilerin rahatsız edilebileceği bir sorunu da beraberinde getirebilir.

Neyse ki WhatsApp, kullanıcılara kullanıcı adı seçmeyi zorunlu kılmayacak. İsteyenler sadece telefon numarasıyla iletişim kurmaya devam edebilecek. Bu, kullanıcılara özgürlük sağlayacakken, rahatsız edilme sorununa karşı bir çözüm de olabilir.

Şu anda test aşamasında olan bu yeniliğin herkese ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Sonuç olarak şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Mesajları şifreleme özelliği de yolda

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama ile açılabilen sohbet kilidi özelliğini kullanıma sundu. Böylelikle kullanıcının telefonu bir başkasının eline geçtiğinde önemli mesajlara erişimin engellenmesi amaçlandı. Şimdi ise kilidi açma seçenekleri arasına şifre de dahil oluyor. Bazı ülkelerde kullanılabilen özellik, belirlediğiniz özel bir şifre ile istediğiniz sohbetleri kilitleyebilmenizi mümkün kılıyor. Kilit için belirleyeceğiniz gizli kod ise harften, sayıdan, özel karakterden ve hattan emojiden oluşabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın bu yeniliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.