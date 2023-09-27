Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Platform, yakın zamanda Kanallar özelliğini kullanıma sundu. Bugün ortaya çıkan haberler ise özelliğin kapsamının genişlediğini duyurdu. Böylece isteyen herkes kendi WhatsApp kanalını oluşturacak. İşte detaylar!

WhatsApp'ta herkes kendi kanalını oluşturacak!

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, gün geçmiyor ki yeni özellikler üzerinde çalışmasın. Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birbirinden farklı özellikler için hazırlık yapıyor. Bunlardan biri de yakın zamanda kullanıma sunulan Kanallar özelliği oldu.

Platform yakın zamanda Kanallar adını verdiği özelliğini küresel olarak kullanıma açtı. Bu özellik özellikle duyurular ve haberleri paylaşmanın en yeni yollarından biri oldu. Bugünkü haberler ise WhatsApp'ın bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

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Şirketin açıklamasına göre bu özellik daha geniş bir kapsamda kullanılabilecek. Yani yalnızca WhatsApp Business kullanıcıları değil, tüm kullanıcılar kanal oluşturabilecek. Böylece isteyen herkes kanal kurma şansına sahip olacak.

WhatsApp'ta kendi kanalınızı açmak için ne yapmanız gerekiyor?

WhatsApp'ta kendi kanalını açmak isteyen kullanıcıların yapması gerekenler ise şu şekilde:

İlk olarak "Güncellemeler" kısmına girmeniz gerekiyor.

Bu bölüme girdikten sonra karşınıza çıkan "+" ve "Kanal oluştur" butonuna dokunun.

Sonrasında "Devam" yazısına tıklayın ve talimatları yerine getirin.

Kanalınızı oluşturmayı tamamlamak için bir kanal adı yazın.

Kanalı oluşturduktan sonra kanal bağlantısını istediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. Ayrıca oluşturmuş olduğunuz kanalın yalnızca "herkese açık" seçeneğine sahip olduğunu da belirtelim. Yani kanalınızı gizlemek gibi bir olasılık olmayacak. Bununla birlikte tanıdık kişilerin kurmuş olduğu kanallara ayıp olmasın diye girme derdinin de geleceği düşünülüyor.

Peki, siz WhatsApp Kanallar özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!