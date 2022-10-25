WhatsApp'ta erişim sorunu! İşte alternatif mesajlaşma uygulamaları

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Peki kullanıcılar haberleşmek için şimdi ne kullanacak? İşte en iyi WhatsApp alternatifi uygulamalar...

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yine bağlantı sorunuyla gündeme geldi. İşte çevrenizle iletişim kurmaya devam edebileceğiniz WhatsApp alternatifi uygulamalar…

Sabahın erken saatlerinde yaşanan WhatsApp bağlantı sorunu, henüz çözüme kavuşmadı. WhatsApp kullanıcıları, Meta'yı sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

Kesintisiz iletişim için WhatsApp alternatifi uygulamalar

WhatsApp çöktü haberlerinin yayılması ve sorunun anlaşılmasından sonra kullanıcılar hemen çeşitli alternatiflere yöneldi. Bunların pek çoğu ciddi rakipler olmasa da şirketin yerini doldurmak için birkaç aday şimdiden hazır. Ancak belirtmekte yarar var ki erişim sorunu ne kadar sürecek ve uygulamanın yeri dolacak mı şu an için gizemini koruyor. Yine de bazı seçenekler mevcut.

Telegram

Düşük internet gereksinimleri ile dikkatleri üzerine çeken Telegram, özellikle WhatsApp gizlilik politikasından bu yana popülerliğini artırdı. Kalite kaybı yaşamadan medya gönderimi ve herkese açık kanallarıyla kullanıcıların beğenisini toplayan uygulama, WhatsApp çökmeden önce bile platformun en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.

WhatsApp çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor!

Signal

Kullanıcı sözleşmesinin interneti kasıp kavurduğu dönem Elon Musk sayesinde patlayan Signal, listemizin en eskilerinden biri. Uygulama, 25 Mayıs 2010 tarihinde Google Play üzerinde yayınlandı. Ancak bugün beğendimiz ve sevdiğimiz haline gelmesi 2018 yılını buldu. Özellikle güvenlik elementlerine vurgu yapan platform, bağımsız geliştiricilerin destek verdiği ve bağışlarla ayakta duran bir yapıya sahip.

iMessage

Bir iPhone, iPad ya da Mac kullanıcısıysanız, en basit seçenek bazen en iyisidir. Sadece Apple ürünleri için bir WhatsApp alternatifi olan uygulama, listemizin diğer üyeleri gibi pek çok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Ancak platformun en büyük eksisi sadece mesaj odaklı olması. Ne yazık ki kullanıcılar görüntülü ya da sesli konuşmak için iMessage'ı kullanamıyor.

BiP

Turkcell tarafından Android ve iOS cihazlar için geliştirilen BiP, kaybolan mesaj başta olmak üzere para transferinden dosya aktarımına kadar WhatsApp'ta olan ve olmayan birçok özelliği bünyesine barındırıyor. WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında yerli girişim olmasıyla dikkat çeken BiP, 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar oluşturmanıza izin veriyor. Bununla birlikte, anında çeviri özelliği sayesinde farklı dilleri konuşan kişilerle çok daha kolay bir şekilde mesajlaşabiliyorsunuz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp yerine ne kullanabilirim diye düşündüğünüzde aklınıza gelen WhatsApp alternatifleri neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.