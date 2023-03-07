WhatsApp, spam aramalara karşı savaş açtı!

WhatsApp, ilk olarak mesajlaşma uygulaması olarak ortaya çıktı. Bir süre sonra da yenilikler eklendi ve arama, görüntülü arama gibi özellikler eklendi. Fakat WhatsApp üzerinden yapılan aramalar, zaman zaman kullanıcıları rahatsız ediyor.

Özellikle de bilinmeyen numaralar üzerinden gelen WhatsApp aramaları, güvenlik açısından tehdit oluşturuyor. WhatsApp da bunu önlemek için "bilinmeyen arayanları sustur" özelliği üzerinde çalışıyor. Peki, bu özellik nasıl çalışacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp bilinmeyen arayanları sustur özelliği, güvenlik sağlayacak

WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısında göre WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaların önüne geçecek bilinmeyen arayanları sustur özelliği çalışıyor. Bu özelliğe göre WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları kabul edecek ve sessize alacak. Fakat bu aramalar, arama geçmişinde ya da bildirimlerde görünmeye devam edecek.

Anlık haberleşme platformu, bu şekilde kullanıcılarının rahatsız olmasının önüne geçmek istiyor. Fonksiyonun etkinleştirildiği halde ek olarak telefon için de aynı durum geçerli olmayacak. Bu özellik, sadece uygulama için geçerli olacak.

WhatsApp'tan ayıp olmasın diye çıkamadığınız gruplar için yeni özellik

WhatsApp, bu özelliği getirmeden önce kullanıcılarına daha önce hiç spama arama alıp almadıkları konusunda anket yaptı. Büyük oranda spam arama alan kullanıcıların platform üzerinden deneyimini iyileştirecek. WABetaInfo, konuyla ilgili şu sözleri aktardı:

"Bu yeni özellik, kullanıcıların istenmeyen aramaları önemli ölçüde azaltmasına da yardımcı olabilir. Son yıllarda istenmeyen aramalar dolandırıcılar ve onların istenmeyen aramaları arasında büyüyen bir sorun haline geldi."

WhatsApp için bilinmeyen arayanları sustur özelliği, şu anda iOS 23.5.0.70 beta sürümünde test ediliyor. Yeniliğin gelmesi halinde Ayarlar bölümünden yeni özellik etkin hale gelecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp için beklediğiniz yenilikler var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.