WhatsApp, sohbetlerin uçtan uca şifreli olduğunu gösteren bir özellik deniyor

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerinin korunduğundan emin olmalarını sağlamak için yeni bir özellik deniyor. Artık her konuşmanızda görebileceğiniz bu özelliğe gelin birlikte göz atalım.

WhatsApp, sohbetlerin uçtan uca şifreli olup olmadığını gösterecek

WhatsApp Android beta sürümünde bir konuşma ekranı içindeki kişi ve grup adının altında yeni bir uçtan uca şifreleme göstergesi ortaya çıktı. Kullanıcılar, sohbet pencerelerinde bir mesajın olduğunu görecekler, bu da uçtan uca şifrelemenin aktif olduğunu belirtecek.

Şu anda bu özellik yalnızca belirli bir beta testi grubu için mevcut. Ancak iyi haber şu ki, habere göre birkaç hafta içinde daha fazla kullanıcı için yayınlanacak. WABetaInfo bu özelliği ilk kez Ocak ayında fark etmişti.

Göstergeyi diğer kullanıcıların son görülme ayrıntılarını gördüğünüz yerde yerde kısa bir süre için göreceksiniz. Bu özellik, kullanıcıların uçtan uca şifreleme ile güvene alınmış sohbetleri kolayca bulmasını sağlayacak.

Bu kısa süren an bittiğinde, gösterge son görülme göstergesinin yerini alması için zamanla kaybolacak.

Şu anda, WhatsApp'ta biriyle ilk kez sohbet başlattığınızda, "Mesajlar ve aramalar uçtan uca şifrelenmiştir" yazan bir bildiri karşınıza çıkıyor. Ancak, bu mesaj yalnızca kişiyle konuşmaya başladığınız anda geliyor.

Kişilerin şifreli sohbetler hakkında bilgilendirilmesi için kişi adının altında küçük bir durum gösterme yaklaşımı, şifreleme hakkında bilgiyi yaymak için akıllıca bir hamle olacaktır.

WhatsApp, yeni güncellemeyle beğenilen Telegram özelliğine kavuşuyor

WhatsApp, uzun zamandır sohbetlerin ve video görüşmelerinin uçtan uca şifrelemesini sağlıyor. Dahası şifreleme göstergelerinin görünürlüğünü de sürekli olarak artırıyor. Platformda sohbetlerin ve video veya sesli aramaların yanı sıra durum güncellemelerinin bile uçtan uca şifrelendiğini belirtelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? WhatsApp bu yeni güncelleme ile güven tazeledi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.