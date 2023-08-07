WhatsApp, Sesli Grup Sohbeti Özelliğini Getiriyor

WhatsApp, popüler haberleşme platformu olarak tahtını korumak için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, sesli grup sohbeti özelliğini kullanıcılarına sunmak için çalışmalar yapıyor.

En popüler haberleşme platformu olan WhatsApp, tahtını korumak için yeni özellikleri bünyesine katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sesli mesaj deneyimini bir üst seviyeye taşımak için çalışmalar yapan şirket, şimdi de sesli grup sohbeti için fazla mesai harcıyor gibi görünüyor.

WhatsApp sesli sohbet özelliği yakında geliyor

WABetaInfo tarafından ortaya konan bilgilere göre yeni sesli grup sohbeti farklı bir deneyim ortaya koyacak. Yeni güncelleme ile birlikte grup içerisinde yer alanlar artık ekranın sağ üst köşesinde yer alan ses dalgası benzeri bir simge ile sesli sohbete başlayabilecek.

Bu simgeye bastıktan sonra bir grup sesli sohbeti başlar. Açılan sayfanın sol üst köşesinde bir mikrofon ve sağında ise kırmızı bir X ifadesi yer alıyor. Gruptaki sesli sohbete katkıda bulunmak isteyenler mikrofon simgesine tıklayarak ses kaydı gönderebilecekler. X simgesiyle de sesli grup sohbeti kapanacak.

Grup yöneticileri yaşadı: WhatsApp, yeni özelliğini test ediyor!

WhatsApp'ın yeni sesli grup sohbetini bir iyi yanı ise grup aramalarının aksine gruptaki kişiler telefon araması almayacaklar. Bunun yerine diğer WhatsApp mesajlarında olduğu gibi bildirim sesi olacak. Böylece rahatsız edici bir durum yaşanmayacak. Ayrıca sohbet kutusunun üst kısmında, şu anda kaç kişinin sohbet ettiği de görünecek.

Sesli sohbetler, gönderilen diğer tüm mesajlar gibi uçtan uca şifreleme ile korunucak. Ayrıca sesli grup sohbeti son 1 saat içerisinde kimse aktif olmazsa otomatik olarak kapanacak. WhatsApp sesli sohbet şu anda yalnızca Android kullanıcıları için beta sürümünde mevcut ancak yakın zamanda daha fazla kişinin bu özelliğe kavuşması bekleniyor.

WhatsApp, yeni sesli sohbet özelliği ile grup içerisindeki haberleşmeyi farklı bir boyuta taşıyor. Peki siz WhatsApp ve yeni sesli grup sohbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.