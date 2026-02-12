Haberler

WhatsApp, Rusya'nın uygulamayı "tümüyle engellemeye" çalıştığını duyurdu

WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamaya erişimi tamamen engellemeye çalıştığını ve kullanıcıları devlete ait bir gözetleme uygulamasına yönlendirmeye çalıştığını açıkladı. 100 milyondan fazla kullanıcının özel iletişimden mahrum bırakılması gerektiğine dikkat çekildi.

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamaya erişimi tümüyle engellemeye çalıştığını duyurdu.

WhatsApp'tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin ülkedeki kullanıcıları "devlete ait gözetleme uygulaması"na yönlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

WhatsApp'ın ülkede tümüyle engellenmesine çalışıldığına işaret edilen açıklamada, "100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için daha az güvenlikle sonuçlanabilir. Kullanıcıların bağlantılarını sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Kasım 2025'te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.

Ülkede WhatsApp'a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.

Rusya'da Telegram'a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
Haberler.com
