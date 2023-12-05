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WhatsApp, Orijinal Kalitede Fotoğraf ve Video Paylaşmasına İzin Verecek

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Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yıllardır rahatsız olduğu kalite sorununu çözmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Artık WhatsApp kullanıcıları orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşabilecekler.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yıllarca birçok açıdan sağladığı kolaylıklar ve basit arayüzü nedeniyle tercih sebebi oldu. Son olarak platform, yıllardır kullanıcılarının rahatsız olduğu bir durumu ortadan kaldırmak için ilk adımı attı.

WhatsApp, orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşmasına izin verecek

WhatsApp, son yıllarda düzenli olarak kendini yeniliyor. Getirdiği özelliklerle kullanıcı deneyimini arttıran şirket, son olarak yıllardan beri sorun haline gelen kalite problemini çözüyor. WABetaInfo, WhatsApp'ın App Store'daki 23.24.73 güncellemesinin ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre yeni güncellemeyle birlikte artık WhatsApp, kullanıcılarının orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşmasına olanak sağlayacak. Ancak belirtilenlere göre 2GB ile sınırlı olacak. Özellik, iOS cihazlara önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacak. Android dünyasında ise test aşamasında. Gelen bilgilere göre yakın zamanda Android cihazlarda da yer alacak.

Telefon numarasını paylaşmak istemeyenlere! WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor

WhatsApp, orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşma adımları;

WhatsApp'ta mevcut bir sohbeti açın veya yeni bir sohbet başlatın.

Metin giriş alanının solundaki + simgesine dokunun.

Belge'ye dokunun, ardından Fotoğraf veya Video'yu seçin.

Göndermek istediğiniz medyayı seçin ve ardından mavi oka dokunarak onaylayın.

Öte yandan platform, daha önce "HD kalitesinde" gönderim yapmanın yolunu açmıştı. Bu gönderim şekliyle orijinal kaliteye çok yakın içerikler gönderilse de sıkıştırılmış içerikler gönderiliyor. Son gelen özellikle bu sorun da ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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