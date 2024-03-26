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WhatsApp, Metin Tabanlı Durum Güncellemelerine İmkan Tanıyan Yenilikler Yapıyor

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Meta'nın sahip olduğu WhatsApp, son beta sürümünde dikkat çeken bir geliştirme ile karşımıza çıkıyor. WhatsApp beta sürümünde, Video ve Fotoğraf seçeneklerine ek olarak Metin ile durum güncellemesi yapma seçeneğini içeren yeniden tasarlanmış bir düzenleme ekranı bulunuyor.

WhatsApp metin tabanlı durum güncellemeleri göndermeyi kolaylaştırıyor

Şu anda WhatsApp, sadece Fotoğraf ve Video durum güncellemelerini destekliyor ancak bu yeni özellikle birlikte metin tabanlı durum güncellemeleri de mümkün olacak.

Bu yenilik, kullanıcıların durum güncellemelerini daha çeşitli ve kişisel hale getirebilmesine olanak tanıyacak. Metin tabanlı durumlar, duygusal ifadeler, günlük düşünceler veya komik mesajlar gibi çeşitli içerikleri paylaşmak isteyen kullanıcılar için önemli bir özellik olacak.

Bu sayede kullanıcılar, sadece fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan, metin tabanlı durum güncellemeleri aracılığıyla da düşüncelerini veya duygularını paylaşabilecekler.

Yeniden tasarlanmış düzenleme ekranı, WhatsApp'ın kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir adım. Kullanıcılar artık durum güncellemelerini daha esnek bir şekilde yönetebilecekleri için bu güncelleme, WhatsApp'ın kullanılabilirliğini daha da artıracak.

WhatsApp için yeni yapay zeka özelliği geliyor!

Ayrıca WhatsApp'ın bu tür küçük ancak kullanışlı özelliklerle uygulamayı sürekli olarak geliştirmesi, platformun kullanıcılarına ne kadar ehemmiyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bu yeniliklerin WhatsApp'ın kararlı sürümüne ne zaman geleceği henüz net değil, ancak beta testlerinin başlamış olması, yeni özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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