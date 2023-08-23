WhatsApp, Metin Biçimlendirme Seçeneklerini Artırıyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, metin mesajları için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yeni özellikler arasında maddeli metinler, alıntı metinler ve kod blokları oluşturma seçenekleri bulunuyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, getirdiği yeniliklerle daha etkili bir kullanımı amaçlıyor. Bugün ortaya çıkan gelişme ise metin mesajları hakkında oldu. Yeni gelişmeye göre WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini artıracak. İşte detaylar!

Yeni WhatsApp metin tipi seçenekleri nasıl olacak?

WhatsApp, çıktığı yıldan bu yana birçok yeni özellik getirdi. Bu özelliklerin her biri ise kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere oldu. Platformla ilgili son gelişme ise metin tipiyle ilgili yaşandı. İddialara göre WhatsApp, metin mesajları için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Platformun metin mesajları için oluşturduğu biçimlendirici özelliği zaten mevcut. Bu özellikle birlikte sohbetteki metinlerinizi italik, kalın, üstü çizili ya da aralıklı olarak kullanabilirsiniz. Son haberlerle birlikte platform bu özellikleri genişletecek.

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WhatsApp'ın getireceği yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar maddeli metinler, alıntı metinler veya kod blokları oluşturabilecek. Bunlardan en dikkat çekeni ise kod bloğu oldu. Özellikle yazılımcıların seveceği bu bu biçim, kod parçacıklarını iletmeyi daha kolay hale getirecek.

Alıntı metin özelliği sayesinde ise kullanıcılar sohbetteki bir mesajı alıntılayarak ona cevap verecek. Ancak bu eski sürüme göre daha biraz daha farklı olacak. Yeni alıntı seçeneği, bir mesaja cevap vermek için onu alıntılarken özellikle belirli bir kısmı vurgulamak için kullanılacak.

Biçimler arasında yer alan maddeli metinler ise bir mesajı listelemek veya maddeler halinde belirtmek için yararlı olacak. Özellikle WhatsApp üzerinden belirli bir listeleme yapmayı düşünen kullanıcıların işini fazlasıyla kolay hale getirecek. Söz konusu bu biçimlendirme araçlarının tüm iOS ve Android cihazlara geleceği söyleniyor. Ancak özellikler şu anda geliştirme aşamasında.

Peki, siz yeni WhatsApp metin biçimlendirme özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!