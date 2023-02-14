WhatsApp, medya paylaşım sınırı artırıyor!

WABetaInfo'nun paylaştığı habere göre WhatsApp Android ve iOS sürümleri için medya paylaşım sınırını artırıyor! İşte detaylar.

WABetaInfo'nun paylaştığı habere göre WhatsApp hem Android hem de iOS kullanıcıları için uzun süredir beklenen bir özelliği test ediyor. Bu özelliğe göre WhatsApp kullanıcıları artık 30'dan fazla medya paylaşabilecek. Peki, WhatsApp için yeni medya paylaşım sınırı ne kadar olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, medya paylaşım sınırını 100'e çıkarıyor

WABetaInfo, geçen günlerde WhatsApp'ın Android kullanıcıları için medya sınırını arttırdığını açıklamıştı. Yeni özellikle ilgili ikinci kez paylaştığı habere göre sadece Android için değil aynı zamanda iOS için de medya paylaşım sınırını artırıyor.

Android için 2.23.4.3, iOS için ise 23.3.0.75 Beta güncellemesiyle medya paylaşım sınırının 100'e kadar artması kullanılabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan fonksiyon, kısa süre sonra kararlı sürüme gelecek.

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WhatsApp'ın medya paylaşım sınırı, şu anda 30 adet ile sınırlı. Bu durum, platform üzerinden sıkça ve yoğun olarak fotoğraf ve video gönderen kişiler için sorun yaratıyor. Çünkü özellikle de sosyal medya platformlarının ön planda olmasıyla platformlar arasında fotoğraf göndermek son yıllarda herkes tarafından sıkça gerçekleşen bir eylem.

Öte yandan WhatsApp, kullanıcıları için benzer bir özellik daha test ediyor. Bu özelliğe göre WhatsApp kullanıcıları artık platformdan çözünürlüğü bozulmadan orijinal kalitede fotoğraf gönderebilecek. Bu iki özelliğin yakın zamanlarda test edilmesi, sosyal medya ve fotoğrafçılık alanında ilgili kişilerin oldukça işine yarayacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platform için medya paylaşım sınırının 100 adet olması yeterli mi ve fotoğraf göndermek için hangi platformu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.