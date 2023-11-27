WhatsApp, kullanıcıların otomatik olarak silinmeden önce yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar göndermesine olanak tanıyan 'bir kez görüntüle' özelliğini masaüstü ve web sürümlerinde yeniden sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, masaüstü ve web sürümlerinde 'bir kez görüntüle' özelliğini yeniden sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp, kullanıcıların otomatik olarak silinmeden önce yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar göndermesine olanak tanıyan "bir kez görüntüle" özelliğini masaüstü ve web sürümlerinde yeniden sunmaya hazırlanıyor.

Özellik, WhatsApp Web'den geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı

Bu hamle, geçen yıl masaüstü ve web uygulamalarından fotoğraf ve videoları bir kez görüntüleme özelliğinin kaldırılması yönünde alınan ve kullanıcıların bazı memnuniyetsizlikleriyle karşılanan kararın ardından geldi.

"Bir kez görüntüle" özelliği, WhatsApp'ın belirli bir süre sonra içeriği otomatik olarak kaldıran daha geniş bir kaybolan mesaj işlevleri setinin bir parçası. Bu özellik metin mesajlarıyla sınırlı kalmayıp multimedya içeriğini de kapsayarak kullanıcıların tek seferlik görüntüleme seçeneği olan resim ve videoları paylaşmasına olanak tanıyor.

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Bu özellikler başlangıçta hem Android hem de iOS'ta kullanılabilirken, WhatsApp'ın masaüstü ve web uygulamalarından fotoğraf ve videoları bir kez görüntüleme özelliğini kaldırma kararı kullanıcılar arasında güvenlikle ilgili endişelere yol açtı.

Ancak son gelişmeler bu kararın tersine çevrilebileceğini gösteriyor. WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, masaüstü (Windows, MacOS) ve web istemcilerinde "bir kez görüntüle" özelliğinin yeniden kullanıma sunulmasını test ediyor.

Bazı beta test kullanıcılarının geçtiğimiz haftalarda tek seferlik görüntüleme özelliğiyle fotoğraf ve video gönderme seçeneğini gözlemlemesi, özelliğin yakında bu platformlara geri dönebileceğini gösteriyor.

Şu anda mevcut olan bilgiler, kullanıcıların uygulamanın masaüstü ve web sürümlerinde de bir kez fotoğraf ve video görüntüleyip görüntüleyemeyeceklerini netleştirmiyor. Bununla birlikte, kullanıcılara farklı cihazlarda sorunsuz bir deneyim sunmak üzere bu işlevselliğin de geri getirilebileceği yönünde spekülasyonlar var.

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WhatsApp güncellemelerinde alışılageldiği üzere, beta test kullanıcıları bu yeni ya da geri dönen özellikleri genel kullanıcılardan önce keşfetme fırsatına sahip oluyor. Bu özelliklerin standart WhatsApp uygulamasında daha geniş bir şekilde yayınlanması için kesin zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor.

Sizce WhatsApp'ın Web sürümüne bu özellik geri gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.