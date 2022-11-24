WhatsApp, masaüstü için yeni bir sekme ekliyor

WhatsApp, masaüstü sürüm için Aramalar sekmesini test ediyor! Kullanıcılar bu sayede arama geçmişini masaüstünden görecek.

WhatsApp, uzun süredir masaüstü sürümünü kullanıcılarına sunuyor. Fakat mobil için olan özelliklerin hepsi masaüstü sürümde mevcut değil. Bu durum, günden güne artan WhatsApp masaüstü kullanıcılarının uygulamayı kullanırken yetersiz deneyim yaşamasına neden oluyor. Firma, bunu azaltmak için WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesini getiriyor. Peki test aşamasında olan bu yenilik nedir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp masaüstün için arama geçmişi görünecek!

Windows için WhatsApp üzerinde masaüstü sürümünde arama yapma özelliği mevcut. Fakat masaüstü sürümde WhatsApp kullanıcılarının arama geçmişi yer almıyor. Bu durumun önceki aramaların görünmemesine ve kısa yoldan birini aramanın önüne geçiyor.

Firma, WhatsApp arama geçmişinin masaüstü sürümde görünmesi için yeni bir Aramalar sekmesi ekliyor. WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi sayesinde daha önce yapılan görüşmeler görünecek. Aramalar, uygulamanın kenar çubuğunda Sohbetler ve Durum sekmesinin ortasında yer alacak.

WhatsApp, yeni özellik geldiğinde size mesaj atacak!

Yeni özellik, masaüstü betada 2.2246.0 sürümüyle birlikte görünmeye başladı. Fakat özelliğin henüz test aşamasında olmasından kaynaklı olarak mobildeki bilgiler, masaüstü sürümde senkronize olmuyor. Aynı şekilde masaüstünden yapılan aramalar da mobilden görünmeyebilir. WABetaInfo, bu sorunun ileride şirketin yeni bir güncelleme yayınlayarak çözeceğini belirtiyor.

WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

WhatsApp, ayrıca ek olarak yine masaüstü sürüm için gizlilik alanında bir yeniliği daha test etmeye başladı. Yeni özellik, bir ekran kilidi gibi karşımıza çıkıyor. Bu şekilde WhatsApp Web kullanıcıları uygulamaya erişmek için bir şifre belirleyebilecek ve daha güvenli bir kullanım sağlanmış olacak. Aksi takdirde bir kere masaüstü üzerinden giriş yapılan hesap kapatılmadığı sürece daima açık kalıyor.

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