WhatsApp masaüstü, durum güncellemelerini yeni bir yere daha ekliyor

WhatsApp, uzun süredir masaüstü sürümünün özelliklerini artırmak için yeni özelliklerini test ediyor. Bugün WABetaInfo, yine blog hesabından paylaştığı yazıda WhatsApp'ın masaüstü sürüm için yine bir yenilik üzerinde çalıştığını duyurdu. Peki, bu yenilik nedir ve ne işe yarayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, masaüstü sürümünde durum güncellemesini sohbet içinde gösterecek

WABetaInfo'nun bugün blog hesabından paylaştığı yazıda WhatsApp, masaüstü sürümünde durum güncellemelerini sohbet içinde göstereceği paylaşıldı. Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, durum kısmına gelmeden masaüstünde sohbet üzerinden paylaşımları sohbet içerisinden görecek. Durum güncellemeleri, Instagram'da olduğu gibi profil fotoğrafının çevresinde yeşil renk halkayla kendini belli edecek.

Mobil uygulama, uzun süre önce bünyesine paylaştıktan 24 saat süre sonra kaybolan durum güncellemelerini getirdi. Durum güncellemeleri, Instagram üzerinde de olduğu gibi aynı şekilde WhatsApp'tan da sessize alınabiliyor. Yenilik sayesinde kullanıcılar, sessize aldığı kişinin durumuna da isterse sohbet içerisinden bakacak.

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WhatsApp masaüstü için sohbet içi durum güncellemesi; Android beta için 2.22.19.17 sürümünde 1 Eylül tarihinde, iOS beta için 22.18.0.70 sürümünde ise 20 Ağustos tarihinde duyuruldu. Yeniliğin uygulamanın kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

Anlık haberleşme uygulaması ek olarak masaüstü sürümde Aramalar eklentisi test ederken Anket özelliğini de kullanıma sundu. Aramalar sekmesi, arama sekmesini mobil sürümüyle senkronize edecek ve geçmişi gösterecek. Anket ise özellikle gruplar konusunda anlaşmazlığı ortadan kaldıracak. Dünyada en çok kullanıcısı olan uygulama, masaüstü sürümünün kullanım deneyimini iyileştirmek adına çalışmalar yapıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'tan gelmesini istediğiniz bir yenilik var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.