WhatsApp macOS Kullanıcıları İçin Yeni Güncelleme

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için macOS kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliğe imza attığını duyurdu. Yeni güncelleme ile macOS kullanıcıları, WhatsApp üzerinden sesli veya görüntülü grup aramalarına katılım sağlayabilecekler.

Meta, popüler mesajlaşması uygulaması WhatsApp için macOS kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliğe imza attığını duyurdu. Uygulamanın Apple bilgisayarlarında çalışan sürümünde önemli bir güncellemeye giden teknoloji devi, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıdı. İşte detaylar

Yeni macOS WhatsApp güncellemesi neler sunuyor?

Yeni güncellemeyle birlikte macOS kullanıcıları, WhatsApp üzerinden sesli veya görüntülü grup aramalarına katılım sağlayabilecekler. Sesli olarak 32, görüntülü olarak ise 8 katılımcıya kadar kapasiteye sahip olan aramalar, güncellemeyi alan kullanıcılar tarafından erişilebilir nitelikte olacak.

Söz konusu güncelleme yayımlanmadan önce kullanıcılar, aramalarını yalnızca bireysel olarak yapabilmekte idi. Bu durum, uygulamayı iş amaçlı olarak kullananları ve bilgisayarları üzerinden rahatlıkla sohbet etmek isteyen arkadaş gruplarını olumsuz etkilemekteydi.

WhatsApp'a kazandırılan özellikler, bunlarla sınırlı değil. Yayımlanan güncelleme, tüm bu özelliklere ek olarak mevcut sürümde bulunmayan arama geçmişini görüntüleme ve halihazırda başlatılmış olan görüşmelere sonradan katılma özelliklerini de yapıya kazandırıyor.

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Grup aramaları gibi temel bir özelliğin bugüne dek kullanıcı deneyimine sunulamamış olmasının arkasında, Meta'nın gizlilik endişeleri yatıyor. Şirket, özelliğin güvenli bir şekilde kullanıma sunulması adına çoklu cihazlarda uçtan uca şifrelemeyi etkin kılmak için yoğun çalışmalar sürdürdü.

Devrim niteliğindeki bu WhatsApp güncellemesi, platformun resmi web sitesi üzerinden kullanıcı deneyimine sunuldu. Güncellemenin, en kısa sürede App Store üzerinden de yayımlanması bekleniyor.

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