WhatsApp, Mac beta sürümünü tüm kullanıcılara açtı!

Dünyanın en çok popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz yazdan beri bir Mac uygulaması üzerinde çalışıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre uygulamanın beta sürümü artık denemek isteyen tüm WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

WhatsApp, özgün Mac beta sürümünü bugün açtı

WaBetaInfo'nun bildirdiğine göre WhatsApp'ın yerel bir sürümünü bekleyen Mac kullanıcıları artık sorunsuz bir şekilde indirebilir. Bu yeni uygulama, Mac donanımı için optimize edildi. Bunun yanı sıra Mac Catalyst ile oluşturuldu. Bundan dolayı da mevcut web sürümünden daha hızlı ve verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Ayrıca bu sürüm sayesinde kişileri ve etkileşimleri bir bakışta görmeniz mümkün. Bunun yanı sıra sohbetler, aramalar, arşivlenmiş ve yıldızlı mesajlar arasında kolayca geçiş yapmak için üç panelli yeni bir arayüze sahip olursunuz.

WhatsApp gruplarındaki kaosun önüne geçecek kısayol geldi

Yeni WhatsApp beta sürümü, geliştiricilerin iOS uygulamalarını macOS'a taşımasına ya da her iki platformda da çalışabilen bir sürüm oluşturmasına izin veriyor. Mac, Catalyst üzerinde geliştirildiği için bu, uzun zamandır beklenen sürümün iOS'a geleceği yönünde de umut veriyor.

Özgün macOS uygulaması, birkaç aydır TestFlight'ta var. Ancak bu, test kullanıcıları için yalnızca sınırlı bir alan sunmakta. Bugün itibariyle WhatsApp, tam bir beta sürümünde yer alıyor. WhatsApp internet sitesi üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz.

Bunların yanı sıra WhatsApp, başka yeniliklerle de karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda kullanıcıların orijinal kalitede fotoğraf göndermeleri oluyor. Şu anda platformda fotoğraf gönderdiğiniz zaman bir sıkıştırma oluyor. Bu da fotoğrafın kalitesini olumsuz olarak etkiliyor. Yeni özellik ise bunun önüne geçecek.

Peki, siz WhatsApp Mac beta sürümü için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!