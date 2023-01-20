WhatsApp kullanıcıları dikkat: Dolandırıcıların kurbanı olabilirsiniz!

Gün geçmiyor ki ülkemizde ve dünyada yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmasın. Çoğu zaman sahte fırsatlar, ele geçirilen sosyal medya hesapları, gerçeğinin kopyası internet siteleri ya da bankacılık uygulamalarıyla karşımıza çıkan hırsızlara ne yazık ki hepimiz alıştık ve dikkatliyiz. Peki dolandırıcılar, sevdiklerinizin telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden sizi kandırmaya çalışırsa?

Dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden sevdiklerinizi taklit ediyor!

Ne yazık ki bir süredir Instagram'dan sevdiklerinizi kullanarak sizi dolandırmaya çalışan suçlular, kendilerini geliştirdi. Henüz tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir yöntemle bir başkasının WhatsApp'ına sızmayı başaran dolandırıcılar, uygulamayı kullanarak ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'ı kandırmaya çalıştı.

Eyvah eyvah. Instagram hırsızlarından sonra şimdi de WhatsApp hırsızları işe başladı. Anladığım kadarıyla ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle SIM kart çıkarıyorlar. Konu üzerinde araştırma yapıyorum. Kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. Aşağıda, bir arkadaşıma gelen mesaj var ?? pic.twitter.com/V97I9FEQTc — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) January 20, 2023

Aslında dolandırıcıların yöntemi oldukça basit olsa da bir o kadar tehlikeli. Özellikle de güvendiğiniz ve yakın çevrenizden gelen bir mesaj, kimse fark etmeden dakikalar içerisinde paranızı kaptırmanıza neden olabilir. Asıl merak edilen konu ise WhatsApp'a nasıl sızıldığı.

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Hakkı Alkan, dolandırıcıları ifşa ettiği paylaşımda bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor; "Eyvah eyvah. Instagram hırsızlarından sonra şimdi de WhatsApp hırsızları işe başladı. Anladığım kadarıyla ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle SIM kart çıkarıyorlar. Konu üzerinde araştırma yapıyorum. Kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. Aşağıda, bir arkadaşıma gelen mesaj var."

Dolandırıcıların WhatsApp'ınıza erişmek için kullanabileceği birden fazla yöntem var. Ne yazık ki hepsi de birbirinden kötü senaryolar. Bunlardan ilk akla geleni Kimlik hırsızlığı. Kişisel bilgilerinizi ele geçiren suçlular, sizi taklit ederek yeni bir hat çıkarmış olabilir.

Bir diğer akla gelen senaryoda ise telefonunuzun ele geçirilmiş olma ihtimali var. Siz fark etmeden telefonunuza giren bir yazılım, haberiniz olmadan WhatsApp Web'e giriş için gereken QR bilgisini dışarı iletmiş olabilir. Maalesef ki içinde bulunduğumuz dijital çağda bilgilerinizin ele geçirilmesine neden olabilecek pek çok yöntem var.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi olduğunda bu ve yeni haberler üzerinden sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yine de dolandırıcıların yöntemi ortaya çıkana ve karşı karşıya olduğunuz açık her neyse kapatılana kadar aldığınız mesajlara dikkat edin. Eğer bir yakınınız WhatsApp üzerinden para veya önemli bir kişisel bilgi isterse mutlaka arayarak teyit edin.

Ayrıca WhatsApp'ta iki adımlı kimlik doğrulamayı aktif ederek, SIM kart hırsızlığına karşı korunmak mümkün. İki adımlı doğrulama ayarlarınızı WhatsApp hesabınızdan yönetebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, anahtarınızı değiştirebilir ya da iki adımlı doğrulamayla ilişkili e-posta adresinizi güncelleyebilirsiniz. Uygulamak için ise tek yapmanız gereken:

WhatsApp İki adımlı doğrulamayı etkinleştirme

WhatsApp'ta Ayarlar'ı açın.

Hesap >İki adımlı doğrulama >Etkinleştir'e dokunun.

Belirlediğiniz altı haneli anahtarı girin ve onaylayın.

Erişebileceğiniz bir e-posta adresi girin veya e-posta adresi eklemek istemiyorsanız Atla'ya dokunun. İki adımlı doğrulamayı sıfırlamanıza olanak tanıması ve hesabınızı korumanıza yardımcı olması nedeniyle bir e-posta adresi eklemenizi öneririz.

İleri'ye dokunun.

E-posta adresini onaylayın ve Kaydet veya Bitti'ye dokunun.