WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu mesaj banlanmanıza neden olabilir

Yapay zeka ile oluşturulan eski ABD başkanı Donald Trump görüntüleri WhatsApp hesabınızın banlanmasına neden oluyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda ABD'nin gündeminde yer alıyor. Eski başkan hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve Trump'ın tutuklanması bekleniyor. Son kararın açıklanmasından önce sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar ortaya çıktı. Trump fotoğraflarını WhatsApp üzerinden birine gönderdiğiniz takdirde sonuçlar pek de iyi olmuyor.

Yapay zeka ile yapılan görüntüler WhatsApp hesabınızı banlıyor

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında öncesinde ilişki yaşadığı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde "sus payı" vermekle suçlanıyor. ABD'nin gündeminde yer alan bu olay hakkındaki iddianamenin bu hafta sonuçlanması beklentiler içinde yer alıyor.

İddianamenin onaylanması durumunda eski başka, önümüzdeki hafta New York adliye binasına gelecek. Bunun yanı sıra Trump, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Salı günü tutuklanacağım." açıklamasını yaptı. Ancak söz konusu olayla ilgili herhangi bir karar yer almıyor.

WhatsApp, Zoom'a rakip oluyor!

Trump'ın bu mahkeme süreci devam ederken sosyal medya, bazı görsellerle sallandı. Yapay zeka ile oluşturulan bu görsellerde Trump'ın tutuklanmaya direndiğini ve tutuklandığını görüyoruz. Trump taraftarlarının görüntüleri gerçek sanmasıyla birlikte sosyal medyada sert tartışmalar başladı. Ayrıca Trump destekçileri bu sahte görsellere tepki gösterdi.

pic.twitter.com/QFYHyc81aH — Samet Jankovic (@jankovicsamet) March 23, 2023

Tüm bunların yanı sıra asıl olay görüntüleri WhatsApp'tan birine gönderdiğiniz zaman ban yiyorsunuz. Oldukça şaşırtan bu durum sonucunda pek çok kişi de görüntüleri birine gönderdiğini denediğini ve aynı durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Peki, siz Trump WhatsApp banlama olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!