WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu ayarı mutlaka değiştirin

WhatsApp'ı daha güvenli bir hale getirmenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz. İşte değiştirmeniz gereken o WhatsApp ayarı.

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hayatımızda oldukça büyük bir öneme sahip. Pek çoğumuz günlük iletişim için bu uygulamayı tercih ediyor ve kullanıyoruz. Ancak popülarite, bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bunların başında ise kuşkusuz güvenlik sorunları yer alıyor. Yine de çok basit adımlarla kendinizi güvence altına almanız mümkün. İşte mutlaka değiştirmeniz gereken WhatsApp ayarı…

WhatsApp konuşmalarınızın güvenliği için bu ayarı mutlaka yapın

Aslında WhatsApp, bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası. Platform, tüm konuşmalarımızı ve dolayısıyla özel hayatımızla ilgili pek çok bilgiyi içeriyor. Ne yazık ki bu bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilmesi ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden olabilir. Sohbetleri düzenli aralıklarla temizlemek aslında en kalıcı çözüm olsa da bunu istemeyenler için basit bir önlem mevcut.

WhatsApp'ta "İki Adımlı Doğrulama" özelliğini aktif hale getirin

"İki Adımlı Doğrulama", ilk bakışta oldukça basit ve gereksiz gibi gelebilir. Ancak bazen en iyi çözümler en basit olanıdır. Bu özellik sayesinde WhatsApp, verilerinizle aranıza sizin belirlediğiniz altı haneli bir şifre koyar. Bu sayede bir kişi sim kartınıza ya da telefonunuza gelen SMS'e erişme şansı yakalasa bile parolayı girmeden uygulamanın kurulumunu tamamlayamaz. Özelliği aktif hale getirmek için uygulamanız gerekem adımlar ise şu şekilde:

WhatsApp, numara kaydetmeyi sevmeyenler için yeni özellik getiriyor!

WhatsApp uygulamasını açın

Ayarlar menüsüne girin

Hesap seçeneğine dokunun

İki Adımlı Doğrulama kısmına girin

Altı haneli kodunuzu oluşturun

Bir aksilik yaşanması ihtimaline karşı e-posta adresinizi girin

Hatırlamatmakta fayda var ki "İki Adımlı Doğrulama" özelliğini açarken doğru şifreyi seçmek oldukça önemli. Telefon değiştirme sıklığınız birkaç yılda bir gibi seyrek bir zaman dilimine denk gelirse şifrenizi kolayca unutabilirsiniz. Bu da değerli kişisel verilerinizin tamamen kaybolmasına neden olabilir.