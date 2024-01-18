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WhatsApp Kanal Sahipleri Artık Sesli Mesaj Gönderebilecek

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Dünya üzerinde oldukça popüler olan WhatsApp, kanal sahiplerine sesli mesaj gönderme özelliği sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde kanal sahipleri takipçileriyle daha etkileşimli bir şekilde iletişim kurabilecek.

Dünya üzerinde oldukça popüler olan WhatsApp kolay kullanımı ve arayüzüyle yıllara meydan okumayı başarıyor. Bunun yanı sıra bazı yenilikler sunarak kendini hatırlatmayı ihmal etmiyor. Meta WhatsApp kanalları için yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık WhatsApp, Kanal sahiplerinin sesli mesaj göndermesine izin veriyor. İşte detaylar…

WhatsApp Kanal sahipleri artık sesli mesaj gönderebilecek!

Meta WhatsApp Kanal özelliğini duyurduktan kısa bir süre sonra bu özellik oldukça popüler hale geldi. Ünlüler, popüler sayfalar akın akın bu özelliği kullanmaya başladı. Kısa zamanda çok sevilen özellik için WhatsApp, kanal sahiplerinin takipçileriyle etkileşim kurmak için kullanabileceği yeni özellikleri tanıttı. Bu özellikler içinde ise en önemli özelliklerden biri hiç şüphesiz ses güncellemesidir. Ünlüler gibi kanal yöneticileri ve sahipleri artık gruplarına sesli mesaj gönderebilecek.

Aslında bu özelliğe pek şaşırmamak gerek. Çünkü ses güncellemeleri WhatsApp'ın en popüler özelliklerinden biridir. Bunun nedenine gelirsek popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları, bu özellik sayesinde araba kullanırken bile mesaj gönderebiliyor. İstatistiklere göre WhatsApp kullanıcıları günde ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderiyor.

WhatsApp yeni metin biçimlendirme seçenekleri test ediyor

Meta bu özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulacağını duyurdu. Bununla birlikte bu özelliği ilk kimin test ettiğini de açıkladı. Meta, Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin bu özelliği test eden ilk ünlü olduğunu herkesle paylaştı.

WhatsApp Kanal özelliğinin yeni güncellemesi bununla sınırlı değil. Yöneticiler artık sesli güncellemelere ek olarak sohbette takipçilerinin yanıtlayabileceği anketleri de paylaşabilecek. WhatsApp, takipçilerinin her zaman en son haberlerle sayesinde güncel kalmasını sağlamak için WhatsApp Kanalları'nın yönetici sayısının 16'ya kadar çıkmasına izin verecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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