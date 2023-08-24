WhatsApp, isimsiz grup kurma özelliğini kullanıma açtı

WhatsApp, kullanıcıların isim koymadan grup oluşturmalarına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma açtı. Bu sayede kullanıcılar, henüz bir konu veya amaca karar vermemiş olsalar bile grup kurabilecek. Ancak anonim gruplarda bazı kısıtlamalar olacak.

WhatsApp, grup kurarken yaşanılan ortak bir sorunu çözmeyi planlıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan yeniliğe göre, artık platformda isimsiz şekilde grup oluşturmak mümkün olacak. Bu şekilde açılan gruplar, otomatik olarak katılımcıların ismiyle adlandırılacak.

WhatsApp'ta isimsiz grup kurmak artık mümkün

WhatsApp, kullanıcıların isim koymadan grup oluşturmalarına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma açtı. Bu sayede kullanıcılar, henüz bir konu veya amaca karar vermemiş olsalar bile grup kurabilecek. Ancak anonim gruplarda bazı kısıtlamalar olacak.

Şu anda bir WhatsApp grubuna 1024 kişiye kadar katılımcı eklemek mümkün. İsimiz gruplar ise sadece 6 üye ile sınırlı tutulacak. Her üyenin adı, grubu oluşturan kişinin rehberinde kayıtlı olduğu şekliyle oluşturulacak. Yönetici, bir üyeyi rehberine kaydetmemişse, telefon numarası görünecek.

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WhatsApp'a göre bu güncelleme, anlık grup kurma ihtiyacı duyan kişilere hitap edecek. Özellikle aile üyelerinin ve arkadaşların hızlıca gruplar oluşturmasına yardım edecek. Şirket, yeni özelliği önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Küçük ama önemli bir sorunu çözen bu güncelleme, WhatsApp'ın diğer eklemelerini takip ediyor. Platform daha önce kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve video göndermesini mümkün kıldı. Böylece isterseniz fotoğrafları HD çözünürlükte gönderebileceksiniz.

Öte yandan, platform bir süre önce farklı yazı tiplerini test etmeye başladı. İtalik, kalın, üstü çizili ya da aralıklı olarak sunulan yazı formatlarına maddeli metinler, alıntı metinler veya kod blokları eklenecek.

Peki, siz yeni WhatsApp özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!